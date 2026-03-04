62岁吕方暴肥胀几个码 爱女五官轮廓改变保留爸爸一个特征 为讨囡囡欢心大跳骑马舞

现年62岁的吕方，自从2020年与有「网络街市天后」之称的太太伍惠宝结婚，并迎来爱女Emma（吕晨）后，随即散发出慈父光环，有女万事足的他，除了登台商演外，其他时间也给了囡囡，近日他分享跟囡囡跳骑马舞，幸福满泻，但网民焦点却落在囡囡颜值上，指吕方基因强大，父女成个饼印，不过网民指出「女大十八变」，吕方囡囡五官轮廓，除了眼睛外，也开始愈来愈似妈妈，有机会愈大愈靓女。

吕方暴肥跟囡囡跳舞

近日吕方再次化身「晒女狂魔」，在小红书分享一段与6岁女儿Emma一同劲舞的短片，瞬间引来大批网民围观及赞好。影片中，背景音乐是风靡全球的韩国神曲《江南Style》，吕方与Emma并排而立，跟著节奏大跳标志性的「骑马舞」。吕方虽然已经「登六」，身材又胀了几个码，却享受跟囡囡跳舞，脸上挂著灿烂的笑容，完全沉浸在与女儿共舞的欢乐之中。

吕方囡囡渗出妈妈影子

吕方女儿Emma穿著粉红色卫衣，虽然表情略带腼腆，但一双小手跟足爸爸的动作，努力模仿骑马的姿势，完全遗传了爸爸的演艺细胞，可爱模样俘虏不少网民。网民焦点亦落在Emma的外貌上，愈大愈靓女，昔日确是跟吕方成个饼印，但现时除了一双眼睛，还跟吕方相似外，轮廓亦开始趋向似样妈妈伍惠宝，获得网民大赞是「最强混合体」。

吕方曾跟郑裕玲爱情长跑

吕方跟郑裕玲有过一段长达16年的爱情长跑，二人曾经协议「不婚不育」，至2008年分手，更是全城焦点。吕方于2010年跟台湾女星于佳卉有过一段短暂恋情，后因两人性格不合，该段恋情于一年后结束。吕方回复单身多年，直到遇上现任太太伍惠宝，二人于2020年结婚，同年诞下爱女Emma，吕方随即变成绝世好爸爸。

