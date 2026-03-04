45岁昔日男神颓废贺女儿9岁生日 囡囡完美复制超模妈妈长腿尽得真传

45岁「千禧男神」陈冠希（Edison）昔日风靡万千少女，自淡出香港娱乐圈后，专注发展个人潮流品牌，2017年与模特秦舒培结婚后，更建立好丈夫好爸爸形象。近日陈冠希在小红书分享为囡囡Alaia庆祝9岁生日的照片，小朋友如秦舒培妈妈秦舒培的浓缩版，引起网民热议。

陈冠希留须显沧桑

陈冠希最近曝光的照片，见到一改过往清爽形象，头发微乱又留胡须，略显沧桑佬味。陈冠希昨日（3日）分享为女儿庆祝生日的影片，见到陈冠希未有剃须，依然走颓废路线，还锡锡囡囡搞到Alaia一脸抗拒。

相关阅读：陈冠希懒理男神光环近照留须撞样林子祥 艺术家颓废风冥想 散发沧桑感佬味浓

陈冠希公开的生日派对相，墙上挂有为Alaia庆祝生日的装饰：「Happy 9TH BIRTHDAY」，枱面上亦见到有不少礼物，Alaia宴请朋友庆祝，非常开心。照片中，见到Alaia越大越似妈妈秦舒培，近照更有如饼印，加上身材高挑又拥有一双长腿，与妈妈的模特身型，似到十足十。

陈冠希女儿高又瘦

不少网民睇到Alaia的照片，直指小朋友又高又瘦，膝盖位置凸出颇为明显，与妈妈秦舒培的腿形如出一辙：「腿形和舒培一模一样」、「以后也是个高个子模特身材」、「气质和妈妈好像哦」，也有网民指陈冠希样老：「老咗好多」、「这老头头发好多呀」等。

相关阅读：陈冠希疑大闹上海影片疯传 与酒店职员爆冲突 狂骂怒指：你一直看著我甚么意思