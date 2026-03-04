Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢广仲化身伤心调酒师 4月踏红馆兑现承诺

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-04 HKT
发布时间：16:45 2026-03-04 HKT

日前，三金天王卢广仲全新主题演唱会《HeartBreakFast 伤心早餐店》优先订票火速售罄，坊间即时掀起扑飞潮。2024年《卢广仲励志的演唱会》因档期问题，只能开演一场，歌迷反应直接，表示「一场根本不够」，小队长要三度Encore后才依依不舍落幕。今年广仲直接宣布开两场作回馈，弥补2024年的遗憾，结果优先订票群情比上次更汹涌，再次即时沽清。

卢广仲以最佳状态回馈香港乐迷

踏入2026年，卢广仲终于兑现承诺来港 — 全新主题演唱会《HeartBreakFast 伤心早餐店》，由特高娱乐、大名娱乐、大岳娱乐、问星娱乐、汤臣娱乐主办，将于4月11至12日连续两晚再踏红馆舞台。广仲坦言去年在台北三场演出一分钟内售罄，让他深深感受到歌迷的热情，也令他更希望能以最佳状态回馈香港乐迷的等待与支持。他也特别跟香港的歌迷说：「上次见面系上次，我希望今次就系今次！」4月，广仲将化身「伤心调酒师」，调制成苦涩却回甘的音乐特调，并把《HeartBreakFast 伤心早餐店》带到香港，这两场特别的演唱会，是他对歌迷的尊重与感谢。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
3小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
19小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT