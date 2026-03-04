卢广仲化身伤心调酒师 4月踏红馆兑现承诺

日前，三金天王卢广仲全新主题演唱会《HeartBreakFast 伤心早餐店》优先订票火速售罄，坊间即时掀起扑飞潮。2024年《卢广仲励志的演唱会》因档期问题，只能开演一场，歌迷反应直接，表示「一场根本不够」，小队长要三度Encore后才依依不舍落幕。今年广仲直接宣布开两场作回馈，弥补2024年的遗憾，结果优先订票群情比上次更汹涌，再次即时沽清。

卢广仲以最佳状态回馈香港乐迷

踏入2026年，卢广仲终于兑现承诺来港 — 全新主题演唱会《HeartBreakFast 伤心早餐店》，由特高娱乐、大名娱乐、大岳娱乐、问星娱乐、汤臣娱乐主办，将于4月11至12日连续两晚再踏红馆舞台。广仲坦言去年在台北三场演出一分钟内售罄，让他深深感受到歌迷的热情，也令他更希望能以最佳状态回馈香港乐迷的等待与支持。他也特别跟香港的歌迷说：「上次见面系上次，我希望今次就系今次！」4月，广仲将化身「伤心调酒师」，调制成苦涩却回甘的音乐特调，并把《HeartBreakFast 伤心早餐店》带到香港，这两场特别的演唱会，是他对歌迷的尊重与感谢。