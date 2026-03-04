黄智雯转跑道新技能解锁 胞姊外貌曝光「神仙颜值」胜过妹妹 前补习名师背景猛料

现年43岁的黄智雯，曾拍摄多出TVB剧集，她于2023年离巢，投身「凯艺娱乐」，与朱茵、蔡少芬等前辈成为同门，演艺之路变得更多元化，从担任ViuTV选美真人骚《美丽40路》的评判，到为HOYTV春晚献上苦练多年的踢跶舞，再到开设个人YouTube频道《与雯同行》及参演电影《误判》等，近日黄智雯又有新动向，在胞姊Cathy的补习中心教授戏剧，但网民焦点却落在黄智雯胞姊的外貌上，大赞她甚有气质，而且比妹妹更加漂亮。

黄智雯胞姊高颜值震撼网民

近日黄智雯在ig分享自己跟家姐Cathy合照，并有6岁时的照片，她小时候已经非常可爱，而且甚有表演欲，她发文指：「记得六岁生日会𠮶阵，屋企个厅成为我人生第一个舞台。为咗「天才表演」环节，我同家姐会很认真用心去构思小话剧、排舞、练歌，仲亲手画入场券。𠮶份纯粹而有温度的快乐，至今仍然无价。长大之后，我成为演员；家姐Cathy 投身儿童及青少年教育。我哋经常倾偈交流，佢分享当中有好多同学仔学术上成绩不俗，但感觉难于自在地表达情绪或与人沟通，令我谂起童年时的我，亦唔擅于表达自己，而舞蹈同戏剧就似一条心灵的锁匙，一步一步将我打开。呢份力量，我一直希望能分享畀更多孩子。」黄智雯的下一站，原来是投身教育界，在姐姐的补习中心，教导小朋友戏剧、创作、舞蹈等，让他们在学业之外，亦懂得去表达自己。

相关阅读：黄智雯拣闺蜜有条件：受得起考验 孖虾头演舞台剧与欧巴玩「夹Toast」丨独家

黄智雯美女家姐背影猛料

黄智雯满腔热诚，分享她的戏剧教育理念，但网民焦点却落在家姐Cathy外貌之上，大赞她五官清秀，气质脱俗，甚至比起妹妹更加靓，甚至可以原地出道。其实黄智雯姐姐Cathy，早已亮相幕前，在TVB收费儿童台的《补习升Level》和《极速拼写讲》等节目中担任女主持，教导小朋友英文，形象专业又亲切。Cathy目前与丈夫共同创办并经营一家英语补习社，将教育事业发展得有声有色，

黄智雯帮家姐补习中心教戏

黄智雯跟家姐Cathy一向感情深厚，早前趁著工作空档，她与家人同游日本大阪及京都，当时黄智雯就分享了跟妈妈及姐姐三母女的合照，一家人除了成个饼印，长得甚为相似外，更加全是拥有美女基因，震撼网民。现时黄智雯到姐姐的补习中心，担任星级导师，两姊妹拍住上，黄智雯技能解锁，又多了一个新身分。

相关阅读：前TVB花旦罕晒全家福曝光饼印家姐 背景猛料曾亮相幕前 与冻龄妈咪如三姊妹