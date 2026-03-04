Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈颖欣婚后现幸福肥 不抗拒生B一切顺其自然

影视圈
更新时间：13:15 2026-03-04 HKT
发布时间：13:15 2026-03-04 HKT

今年1月正式升呢做陈太的陈颖欣（Yanny）昨晚（3日）出席《女孩不平凡》首映，提到今次是婚后个元宵节，她笑言没有留意，自己向来没有仪式感，每次都是因工作才知道是什么节日。Yanny跟老公陈考威在澳洲结婚去了纽西兰蜜月，她笑言那次不算是蜜月，只是当地一直是两人很想去的地方，而且距离澳洲很近，所以顺道去：「我哋好钟意动物，到处都系牛、羊，𠮶度节奏又慢、风景又好，好似放咗个长假成个人都改造咗。」她坦言之后还想到冰岛、意大利及瑞士等地方，因想趁有力气时到处旅行。

陈颖欣有被催生B

新婚后的她被问到过年去亲戚家拜年时是否有被催生B？她笑指未结婚已被问，自己也热爱工作，若有小朋友的话可能会耽误工作，但她亦不会抗拒生B，强调一切顺其自然，笑指她婚后有幸福肥，她即否认自己是孕味浓，叮嘱大家不要这样写，又搞笑指自己仍未需要进补，更笑言因天气潮湿致水肿，不过她坦言新年时吃了不少糕点，问到是否要减肥？她就抱随缘心态。

