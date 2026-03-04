郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 被赞高颜值媲美明星 比冠军姐姐更抢镜

1991年香港小姐冠军郭蔼明、亚军周嘉玲、季军蔡少芬以及「最上镜小姐」樊亦敏的一段考古片，近日在社交平台疯传，被誉为「神仙打架」的一届，当中郭蔼明的胞妹罕有出镜，引起网民热议。

郭蔼明胞妹抢镜

郭蔼明当年以学霸身份夺冠，众得奖佳丽之后一同接受访问，家属坐在众奖项得主的身后家属席，郭蔼明的胞妹清纯气质，加上甜美样貌意外抢镜。郭蔼明当时被问到是否有强大后台支持时，她幽默地指向家属席笑说：「我最大嘅后台就系我妹妹。」

镜头之后转向「最强后台」，见到郭蔼明的妹妹留住一头微卷长发，五官精致，气质清纯，面对镜头时笑容甜美，毫不怯场。郭蔼明的胞妹被问到为何提名姐姐参选，她一脸自豪表示：「因为佢靓，同埋大方成熟，我觉得佢有港姐风范。」但郭蔼明的妹妹谦虚称自己未考虑参选。

郭蔼明胞妹成会计师

不少网民留言激赞郭蔼明胞妹美貌不输在场佳丽：「原来佢个妹咁靓」、「素人都有星味，可以直接出道当女主角了」、「郭蔼明个妹仲靓，系会哗一声个种」，有指郭蔼明胞妹是一名会计师。

此外，也有网民留意季军蔡少芬，当年只有17岁的她，谈吐相当淡定，被问到早在15岁时便参加名模大赛，蔡少芬称想学习课外知识：「我15岁参加名模大赛学到好多嘢，相信参加香港小姐学到嘅嘢会更多。」

樊亦敏接近零变化

而夺得「最上镜小姐」的「三太」樊亦敏同样受到注意，她解释在宣布赛果前夫捉实另一佳丽说话：「我同佢讲，无论入唔入到围，我哋以后都会咁好。」展现深厚情谊。网民惊叹仍活跃幕前的樊亦敏，30多年来接近「零变化」，大赞其冻龄功力：「三太个样无变过wor」、「樊亦敏靓到癫㖞」等。

