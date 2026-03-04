女孩不平凡丨余香凝争取拍「激烈」亲密戏 廖子妤争金像影后呼声高 被问会否叫价高：有工作已经好好

廖子妤、许恩怡、余香凝及邓涛等昨晚（3日）出席电影《女孩不平凡》明星好友场，廖子妤与余香凝继《骨妹》后相隔十年再做情侣，余香凝指并未感尴尬，反正觉得熟络后可帮到角色，因已有信任，很多事情也不用讲，又爆两人未开机时经常玩些很「哽」的事，例如闻对方的口是否臭，又指戏中不少「动作」场面本来没有，是大家「玩」出来的，令大家看起来更有生活感。

廖子妤、余香凝再合作感高兴

廖子妤指今次再合作感高兴，也感受很深，近年大家也因工作各自忙，难得有时间相聚，拍摄时可利用空档时间狂倾，她希望以后各导演和监制可多找两人合作，余香凝指就算要她们做仇人也没问题，不过她也坦言羡慕邓涛在戏中有很激的场面，觉得两人的戏可再激啲，所以等人揾她们演更激烈的戏。

余香凝对廖子妤争金像影后有信心

廖子妤凭此戏入围金像奖「最佳女主角」，她笑言很多人也觉得她一定会攞，提到她呼声高，「大家都知道大热系会倒灶，我唔敢谂太多，听到自己有提名已经觉得好够，所以就算攞唔到大家都唔好对我太苛刻，（追赶余香凝。）唔使追，我喺自己条路慢慢行得喇。」余香凝坦言对廖子妤充满信心，更笑言等廖子妤夺影后后便会要求她请大家去旅行庆祝，廖子妤笑言首先要得到多点工作，因市道不好自己亦会担心和有压力，又指虽口讲是否得奖也不紧要，但有提名后自己也觉得今时唔同往日，自己的自信像得到金像奖加持，问到现在是否会叫价高了？她说：「但求唔好压我价，可以维持一个好嘅价、有工作已经好好。」提到她早前在澳门的首映礼上感触落泪，她指十年与《骨妹》中的好友在不同领域各有不错的发展，所以4人能齐齐整整站台上令她很感触，又谓4人当日也有摆回十年前的甫士影合照，希望十年后可再影。提到她另一套力电影《夜王》票房和口碑很好，她感谢大家支持，希望未睇的人可入场观看，而大家也可支持其他电影。