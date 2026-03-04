48岁蒋怡庆结婚周年备性感比坚尼 与富贵老公翁狄森浸鸳鸯浴？ 高衩晚装晒逆天长腿

现年48岁的蒋怡，除了拥有高䠷模特儿身材，又考获伦敦蓝带厨艺学院最高荣誉文凭，百分百是「入得厨房，出得厅堂」。近日她跟著名珠宝设计师丈夫翁狄森迎来了结婚13周年，二人热情不减，更飞到上海庆祝钢婚。蒋怡早已准备了多套性感晚装及比坚尼泳衣，跟丈夫在酒店内，温馨浪漫一晚。

蒋怡飞上海庆祝钢婚

蒋怡虽然育有一子一女，但保养得宜，完全看不出真实年龄，跟丈夫婚后甚为恩爱。近日二人飞到上海庆祝结婚13周年，蒋怡之后更拍片跟粉丝分享喜悦，二人在酒店房内打卡，蒋怡换上一袭纯白色单肩高衩长裙，剪裁优雅，完美贴合她零赘肉的模特儿身段，当她躺在床上，或在落地窗边举杯品尝红酒时，一双逆天长腿，在裙摆的高衩设计下若隐若现，画面充满浪漫诱惑，她跟丈夫又半躺在有著「天鹅毛巾」的床上，举杯庆祝「钢婚」。

蒋怡性感晚装酒店打卡

蒋怡在飞到上海之前，已经展示了多套性感泳衣，大晒惹火身材，这些「战衣」将蒋怡紧致的腹肌，和零赘肉的纤腰，尽收眼底，完美的S曲线，让人看得目不转睛，虽然蒋怡已是轻熟女年纪，又是两孩之母，但这位性感辣妈有备而来，魅力爆灯，在酒店房间内又有一个圆型的巨大浴缸，正好让蒋怡夫妻鸳鸯浴，将夫妻感情升华到另一境界。

