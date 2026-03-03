Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朴信惠涉逃税风波 被爆曾设立一人法人公司 报道原文突然神秘消失

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-03 HKT
发布时间：22:15 2026-03-03 HKT

继车银优、金宣虎之后，今早（3日）有韩媒报道指朴信惠亦曾开设一人公司，遭质疑藉开设空壳公司逃税，其经理人公司迅即澄清。但最微妙是报道此事的媒体，突然删掉该篇报道，令整件事更添神秘色彩。

朴信惠经理人公司发声明澄清

事缘今早《朝鲜日报》报道，指朴信惠于2015年至2021年期间设立并营运名为「Ebenezer」的一人法人公司，并在2021年3月前担任该法人代表，且公司地址登记在她的住宅，遭质疑以空壳公司来结算活动费，借此逃税。不过，朴信惠的经理人公司Salt Entertainment发表声明澄清，表示公司是在2016年看到朴信惠透过Ebenezer进行捐赠的报道后，才得知该法人公司的存在，并在当时要求整理该法人公司。经理人公司强调，从未透过Ebenezer结算活动费用，也未将酬劳支付至该公司名下。

朴信惠涉逃税事件引起热议

有关朴信惠涉逃税事件在韩网论坛《Theqoo》引起热议，有人认为设立一人法人本身并不等于逃税，关键在于实际运作与申报方式；也有人认为若一人法人公司被利用来处理费用就麻烦；亦有人指仅凭设立法人便推论逃税，实属武断。而《朝鲜日报》该篇报道更于公开后不久突然离奇消失，令人费解。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
9小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
6小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
10小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
10小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
10小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
11小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
9小时前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
6小时前