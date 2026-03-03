朴信惠涉逃税风波 被爆曾设立一人法人公司 报道原文突然神秘消失

继车银优、金宣虎之后，今早（3日）有韩媒报道指朴信惠亦曾开设一人公司，遭质疑藉开设空壳公司逃税，其经理人公司迅即澄清。但最微妙是报道此事的媒体，突然删掉该篇报道，令整件事更添神秘色彩。

朴信惠经理人公司发声明澄清

事缘今早《朝鲜日报》报道，指朴信惠于2015年至2021年期间设立并营运名为「Ebenezer」的一人法人公司，并在2021年3月前担任该法人代表，且公司地址登记在她的住宅，遭质疑以空壳公司来结算活动费，借此逃税。不过，朴信惠的经理人公司Salt Entertainment发表声明澄清，表示公司是在2016年看到朴信惠透过Ebenezer进行捐赠的报道后，才得知该法人公司的存在，并在当时要求整理该法人公司。经理人公司强调，从未透过Ebenezer结算活动费用，也未将酬劳支付至该公司名下。

朴信惠涉逃税事件引起热议

有关朴信惠涉逃税事件在韩网论坛《Theqoo》引起热议，有人认为设立一人法人本身并不等于逃税，关键在于实际运作与申报方式；也有人认为若一人法人公司被利用来处理费用就麻烦；亦有人指仅凭设立法人便推论逃税，实属武断。而《朝鲜日报》该篇报道更于公开后不久突然离奇消失，令人费解。