叶子楣有戏瘾不介意演奸角 谈出自传：又唔使咁早！ 钱嘉乐执导《一九四一》制作费超逾一亿元

影视圈
更新时间：21:15 2026-03-03 HKT
发布时间：21:15 2026-03-03 HKT

金像奖导演陈德森举行新书《生命当舖》发布会，叶子楣现身支持好友，她笑言早已被人冒充出自传，自己没有嬲亦没反感，经历这么多已习惯，懂得消化。谈到出自传，她笑谓「又唔使咁早！」若要出也考虑找代笔，从如何入行讲起。

叶子楣遇发挥角色才复出拍戏

叶子楣已30年没拍戏，坦言仍有戏瘾，陈德森将开新戏《一九四一》，她笑言若对方给予角色也开心，不介意演奸角，又透露一直有人找她拍戏，她要遇到有发挥的角色才会复出拍，不过现时市道差，她认为开戏如倒钱落海，所以在等机会，但相信电影市道会逐渐好起来。

钱嘉乐成功争取政府资助

钱嘉乐为筹款电影《一九四一》执导，他透露成功争取到政府资助，5月举办「动作特技演员训练班」，毕业学员有机会参演筹款电影，今次获多位影坛大哥相助，不计酬劳及戏份多寡，但未计演员片酬，制作费已超逾一亿元。
 

