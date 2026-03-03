金秀贤难甩金赛纶阴霾复出受阻？律师放风称《山寨人生》有望播出 Disney+：不属实

韩星金秀贤（김수현）2024年因韩剧《泪之女王》人气再度急升，但2025年女星金赛纶（김새론）于家中身亡后，爆出曾于未成年时与金秀贤拍拖、疑似被金秀贤公司疯狂追债等争议，形象受到重创，导致其主演的Disney+巨作《山寨人生》(Knock Off)上架无期。近日金秀贤的律师在网上表示《山寨人生》或有望于2026年播出，网民纷纷讨论金秀贤是否即将复出，但Disney+官方今日（3日）已迅速向多间韩国传媒否认传言，令金秀贤的复出之路再添变数。

金秀贤陷私生活争议停工至今

金赛纶于2022年因酒驾事件形象插水，演艺工作全面停摆。正当她准备以电影《Guitar Man》复出之际，却在2025年2月16日被发现于首尔家中身亡，终年24岁。由于她离世当天恰逢绯闻男友金秀贤的37岁生日，引发轩然大波。事件更爆出金赛纶疑似在未成年时便与金秀贤交往，尽管金秀贤承认恋情，但坚决否认在女方未成年时交往，相关官司至今仍未了结，而金秀贤亦因陷私生活争议停工至今。

Disney+《山寨人生》煞停上架

受到金秀贤私生活争议的严重冲击，他与曹宝儿主演、耗资近600亿韩元（约3.1亿港元）制作的Disney+原创影集《山寨人生》，在去年3月宣布暂缓上架。该剧讲述男主角在金融危机后，成为全球假冒商品巨头的故事，金秀贤在剧中饰演核心人物「金成俊」。

2026年2月28日，金秀贤的律师高相禄（Ko Sang-rok）在社交平台上透露，关于「Disney+正在调整2026年上半年节目，并考虑《山寨人生》播出时间」的报导极有可能属实，此番言论一度让外界猜测金秀贤是否迎来「翻身」机会。

Disney+官方否认传闻

然而，今日（3月3日）多间韩国媒体报导指出，Disney+已正式回应《山寨人生》的播出传闻。Disney+方面明确否认：「有关我们准备在今年播出《Knockoff》的报导不属实。除了我们先前暂停播出的声明外，没有其他更新。」此番回应无疑是为金秀贤的复出之路泼了一盆冷水。

其实早于去年3月，华特迪士尼韩国公司本地内容负责人崔妍宇（Choi Yeon-woo）就曾表示：「Disney+经过慎重考虑，已暂停《山寨人生》(Knock Off)的播出计划。」目前看来，该剧的上架日期依旧遥遥无期。这场由金赛纶离世所引发的风波，不仅让金秀贤的演艺生涯面临空前危机，也让备受期待的《山寨人生》前途未卜。

