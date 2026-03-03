Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian化身「宠粉贤」 深夜社交平台直播唱新歌 剧透7月开个唱

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-03 HKT
发布时间：20:15 2026-03-03 HKT

陈卓贤（Ian）一直都是多产的唱作歌手，踏入2026年才两个月，Ian已经率先于1月23日送上本年第一首派台歌《伤口上洒辣椒酱》及2月23日推出《无名指》。除了新歌派台，Ian近日更一转以往「I人」风格，密密在TG group「上水」与粉丝互动，逗得hellosss们心花怒放。

陈卓贤深夜即兴开IG live

昨晚Ian在TG group放了自己曲词包办新歌《无名指》MV连结及与粉丝谈天。在Hellossss（Ian粉丝暱称）不停邀请偶像开IG live下，「宠粉贤」，抛低一句「攞返顶帽先」，然后就在深夜即兴开IG live，还在直播中亲自弹唱新歌《伤口上洒辣椒酱》及《无名指》，令hellosss们开心不已。直播时，有hellosss留言问Ian《无名指》原曲速度是否有点慢，Ian风趣地说：「结婚㖞，你要咁赶急做乜嘢呀，成世人流流长，两个人慢慢过日子嘛！」「加快速度咪好赶啰！」他说，《无名指》用作March-in，《千亿颗星选中的二人》用作播放甜蜜拍拖片段，最好不过，似乎Ian已经为大家的婚礼准备好歌单。有fans问「March-in几耐」，Ian误会了回答：「一月大二月小三月大，所以March有31日。」fans留言笑得合不拢嘴。

陈卓贤叫粉丝乖乖休息

此外，Ian更预告今年新歌陆续有来，请大家拭目以待，他透露本年7月份是个人演唱会的大日子，hellosss们都说已经预留时间，7月下旬绝不外游。海外粉丝则说要速速订机票。Ian在半小时IG直播后，似乎意犹未尽，继续在TG group与粉丝互动，不但说笑谈天，上传自拍照及爱犬鸡髀照片，还征求靓相以更换IG头像。难得偶像征相，粉丝反应非常热烈，同一时间近千留言，讨论区热闹非常。由于已经是凌晨时分，Ian担心粉丝玩到「唔愿瞓」，所以在选出了新头像照片之后，便与粉丝说晚安，叫粉丝乖乖休息。

