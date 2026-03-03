Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈德森出书对抗侵权 爆年尾拍新戏《一九四一》阵容吓亲人︰ 唔会有第二次

影视圈
更新时间：20:45 2026-03-03 HKT
发布时间：20:45 2026-03-03 HKT

金像奖导演陈德森举行新书《生命当舖》发布会，一众圈中好友胡枫、李龙基、叶子楣及郑丹瑞等来撑场。陈德森透露明年是香港回归30周年，他正筹备监制新戏《一九四一》，钱嘉乐有份执导，预计今年年底开拍，为「香港动作特技演员公会」年迈及没有积蓄的动作演员筹款，已落实古天乐、张家辉、吴彦祖和佘诗曼等参演。

陈德森计划多多

陈德森透露力邀洪金宝、元彪、刘德华、袁和平、徐克等客串《一九四一》，成龙、李连杰、甄子丹也在考虑中，还会有《古惑仔》、《无间道》组合；陈德森此形容卡士绝对不会有第二次，而资金则并非太大问题。陈德森同时称好友徐克有意成立电影发展基金，构思重启拍香港电影系列的大型计划。另外，陈德森指新书《生命当舖》是奇幻系列电影小说，出书有三个动机︰指以前创作留下许剧本但和投资者谈不成，疫情期间不想脑袋停下来，故和一班写作人一起出电影小说；加上曾在香港和大陆被侵犯版权将其剧本拍成电影，告上法庭也没用，出书就可作证；而今次卖书收入会先分给出版社、印刷厂及作家，之后投资者购版权改编成影剧才分红，「大家都觉得有得做，开始好多编剧加入，剧本有出路便可继续运作有工开。」陈德森透露稍后推出整容题材《人面桃花》。

