Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB视帝陈展鹏由「剧王」变一年一剧 效法谭辉智做「星级伴游」 被质疑即将离巢？

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-03 HKT
发布时间：20:00 2026-03-03 HKT

TVB视帝陈展鹏2022年上位成为一线小生，高峰时期一年有5部剧播出。但由2024年开始，陈展鹏主演的剧集却被安排一年才播出一部，2024年只播出了《逆天奇案2》，而2025年则只播出了《巨塔之后》。陈展鹏近年由早年主力拍剧，改为主力登台，去年只参演了大堆头剧集《玫瑰战争》，但尚未播出，亦未见他将接新剧的消息。虽然TVB官网仍可见陈展鹏的照片被放于当眼位置，但近两年工作量大减，不禁令人好奇他是否即将离巢。

陈展鹏接剧量大减做「星级伴游」？

近年不少艺人都与旅行社合作举办旅行团，谭辉智、周吉佩等TVB艺人就曾与歌迷一起包机出游。向来疼惜粉丝陈展鹏近日似乎都效法其他同事，死忠影迷非常多的他不时出席粉丝活动，与粉丝相聚，多次被赞亲民、「襟捞」，近日「陈展鹏官方国际好鹏友大本营」IG公布影迷会有新活动，指陈展鹏将惊喜现身多个复活节旅行团。根据「陈展鹏官方国际好鹏友大本营」IG公布的行程表，旅行团多达12个，全部都是到国内的旅行团，出发日期及日数各有不同，最长日数的是4日3夜团，而最便宜的两天团竟然只需699元便可以见到视帝，引起网民讨论。

相关阅读：61岁台柱级金牌主持容颜大变撞样钟志光？一部位难掩老态 跟陈展鹏合照似父子

陈展鹏减少拍剧惹离巢揣测

起初有网民见到陈展鹏出现在多张行程表上，都以为他会跟足全程，有网民在Threads留言：「冇剧拍到要搞旅行团？」、「鹏鹏唔拍剧嗱？系咪就快走啊（离巢）」、「去足12团咁密？唔使开剧咩」、「鹏鹏近年登台仲多过拍剧，拍戏变咗副业」。其后有网民指出，行程表上特别列明「复活节明星晚宴」，估计陈展鹏只是在其中一个环节出现，另有影迷表示希望尽快见到陈展鹏接新剧，不过早前陈展鹏曾受访透露今年将会专注做音乐，估计暂时都不会见他接新剧。

相关阅读：陈展鹏老婆性感庆平安夜 穿火辣超高衩长裙出海 露美腿贺圣诞放闪无极限

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
6小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
8小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
8小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
7小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
11小时前