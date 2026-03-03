TVB视帝陈展鹏由「剧王」变一年一剧 效法谭辉智做「星级伴游」 被质疑即将离巢？

TVB视帝陈展鹏2022年上位成为一线小生，高峰时期一年有5部剧播出。但由2024年开始，陈展鹏主演的剧集却被安排一年才播出一部，2024年只播出了《逆天奇案2》，而2025年则只播出了《巨塔之后》。陈展鹏近年由早年主力拍剧，改为主力登台，去年只参演了大堆头剧集《玫瑰战争》，但尚未播出，亦未见他将接新剧的消息。虽然TVB官网仍可见陈展鹏的照片被放于当眼位置，但近两年工作量大减，不禁令人好奇他是否即将离巢。

陈展鹏接剧量大减做「星级伴游」？

近年不少艺人都与旅行社合作举办旅行团，谭辉智、周吉佩等TVB艺人就曾与歌迷一起包机出游。向来疼惜粉丝陈展鹏近日似乎都效法其他同事，死忠影迷非常多的他不时出席粉丝活动，与粉丝相聚，多次被赞亲民、「襟捞」，近日「陈展鹏官方国际好鹏友大本营」IG公布影迷会有新活动，指陈展鹏将惊喜现身多个复活节旅行团。根据「陈展鹏官方国际好鹏友大本营」IG公布的行程表，旅行团多达12个，全部都是到国内的旅行团，出发日期及日数各有不同，最长日数的是4日3夜团，而最便宜的两天团竟然只需699元便可以见到视帝，引起网民讨论。

陈展鹏减少拍剧惹离巢揣测

起初有网民见到陈展鹏出现在多张行程表上，都以为他会跟足全程，有网民在Threads留言：「冇剧拍到要搞旅行团？」、「鹏鹏唔拍剧嗱？系咪就快走啊（离巢）」、「去足12团咁密？唔使开剧咩」、「鹏鹏近年登台仲多过拍剧，拍戏变咗副业」。其后有网民指出，行程表上特别列明「复活节明星晚宴」，估计陈展鹏只是在其中一个环节出现，另有影迷表示希望尽快见到陈展鹏接新剧，不过早前陈展鹏曾受访透露今年将会专注做音乐，估计暂时都不会见他接新剧。

