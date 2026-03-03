区瑞强3.21开演唱会怀旧电台岁月 周国丰担心要「开金口」 麦润寿未曾争电台一哥宝座

区瑞强构思制作的「DJ殿堂电台岁月演唱会2026」将于3月21及22日在香港理工大学赛马会综艺馆举行，今日（3日）区瑞强、麦润寿、周国丰及郑子诚一起到尖沙咀出席宣传记者会。区瑞强表示多年来一直在心里构思制作这个演唱会，这次不是一个普通的演唱会，而是怀旧电台岁月的聚会，在座几位DJ也需要唱歌。

郑子诚感激区瑞强给予机会

郑子诚透露，多年来一直很期望自己能像郑丹瑞及倪秉郎一样，可以拥有自己独白的歌曲，很感激区瑞强之前给予机会合作一曲《Try to Remember》，让他自行创作独白部分，所以这次将会在台上再度合作这首歌，而他也会演唱自己主持的节目「今夜真情」主题曲，郑子诚指出，当年成功的电台节目也会有主题曲，所以也很想「今夜真情」拥有一首主题曲，因此向区瑞强要求创作一首主题曲，他说：「当时区瑞强二话不说便应承了，所以这首歌对我是很大意义。」

周国丰获区瑞强邀请一口应承

区瑞强笑指，很难才能令周国丰开金口。周国丰表示，当日获区瑞强邀请便一口应承，他说：「与三位认识已久的电台同事过往真的从未有合作，这演唱会非常有意义是电台岁月，能够与他们合作真是难得的机会，很想在音乐会上与听众们分享点滴，将会唱着歌带出故事，将舞台变成直播室，与观众更容易交流。」但他最担心的就是要唱歌，虽然当年他是参加新秀歌唱大赛，但却是家人逼他参赛，所以入行后便很快转做幕后。麦润寿提议，在周国丰演唱时，台下放着三张凳，由他们三人为周国丰演唱评分，不单是俾灯，更会给予无情的评语，区瑞强和郑子诚也觉得这是一个好提议，周国丰即时面露难色。之后周国丰抵死地问区瑞强与麦润寿当年在电台可曾试过争电台「一哥宝座」？麦润寿表示，不要说什么一哥，就连自己红与不红也不知道，只在一次乘坐航班时，被一位翻译员说他残忍，对方指出听了他10年电台节目，但他突然离开电台而令听众伤心，他才知道自己的节目影响力很大，而这次在舞台上，他将会演唱区瑞强为他录音的一曲《在晴朗的天空下》，以及一首纪念妈妈的歌曲《十年》。