杨明、庄思明被催婚多年：会尽快安排 结婚想在香港大马举行盛大婚礼
更新时间：17:15 2026-03-03 HKT
杨明、庄思明今日（3日）到将军澳电视城出席《爱·回家之开心速递》活动，一众演员齐猜灯谜与观众庆祝元宵节。杨明、庄思明获大批拍档在天灯模型上写上「杨明结婚」为2人催婚。杨明与庄思明受访时，笑言今年已被催婚了很多次，也觉得马年是好年，会尽快安排但急不来。
杨明元宵节食汤圆简单庆祝
问到已被催婚多年？庄思明笑言是，男友只会说逐步来，杨明自认年纪渐长，希望为婚事准备好惊喜，又指长辈们很开明，要他们旅行结婚便可以，但他则想有盛大婚礼，分别在香港及马来西亚两地举行，因此需要些时间准备。谈到元宵节如何庆祝？杨明指今年新年比较特别，与他们2人生日相近，再加上西方情人节及元宵节，近日不断为节日庆祝，因此元宵会食汤圆简单庆祝，休息一下。
