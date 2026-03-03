汤盈盈与林晓培撞样赞对方保养有功 滕丽名做带货工作讲足4个钟 吕慧仪元宵节与家人食饭冇张景淳份

滕丽名、吕慧仪、汤盈盈、杨明、庄思明等今日（3日）到将军澳电视城出席《爱·回家之开心速递》活动，一齐猜灯谜与观众庆祝元宵节。问到元宵节如何庆祝，汤盈盈指早餐已吃了吕慧仪准备的汤圆，笑言一直不知道元宵是中国情人节，晚上回家会好好招呼老公钱嘉乐。

滕丽名自认Talk得

滕丽名透露老公又去了旅行，而她则要到广州做带货工作，一个人要讲足4个钟，自认Talk得的她有直播经验，会尽量不离开岗位，笑指自己的普通话很普通，身边人当中，普通话最好是周嘉洛，不过他去了外地与江美仪拍新节目。提到《寻秦记》大卖带挈工作机会？她指是TVB的带货工作，但工作量的确有增加，要多谢古老板（古天乐），提到电影中的外貌与20年前差不多，她笑言的确有美容工作找上门。

吕慧仪新一年想继续增值

至于吕慧仪则指元宵节要开工，收工会与儿子食饭庆祝，问张景淳可会同行？她表示与父母及儿子食饭，希望父母间可以趁节日学习相处得Sweet一点。又指新年期间带儿子回家乡探望亲人，希望放假可以再带他去旅行，新一年也想继续增值，继续与儿子一齐学习，了解他的世界。至于林晓培将来港开演唱会，其海报造型被指撞样汤盈盈，身旁的滕丽名与吕慧仪都大呼相似，汤盈盈指早年已有人说她们相似，想不到对方保养有功，可以继续撞样。