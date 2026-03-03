Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄婧灵叹怀旧手工菜不顾仪态 嗌两碗白饭用餸汁捞劲识食

影视圈
更新时间：16:45 2026-03-03 HKT
发布时间：16:45 2026-03-03 HKT

由黄婧灵（波波）、倪嘉雯（Carmen）、黄嘉雯（Carmaney）、廖慧仪（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。

黄婧灵杀入下乡道

昨晚「大厨发办」莫灿霖师傅带黄婧灵（波波）到土瓜湾下乡道食怀旧手工菜。小店外貌并不起眼，但出品令人惊喜，莫师傅共点了4款必食菜式︰烧煎大白鳝、胡椒猪肚酸菜蚬汤、炸菜蒸牛肉、鸡蛋砵仔焗鱼肠。首先上桌的是白鳝，莫灿霖师傅笑言老远已闻到香味，他说︰「呢味菜师傅只系轻轻扫薄粉就咁煎，应该乜都无做。反而喺味道拿捏师傅做到好准确，所以话做菜唔使下下都要做到与别不同，平凡中显不平凡，先系最高境界。」波波吃后亦赞不绝口，外皮焦香之余包裹住丰富肉汁。一旁的老板娘吴太夸口表示在别家绝对吃不到！

黄婧灵变食家

当吃到炸菜蒸牛肉时，莫师傅形容是「童年回忆嘅味道」，他兴奋说︰「啲牛肉靓过我哋细个食𠮶啲，呢啲系手切。蒸完之后个汁仲可以捞饭，系我哋细路仔时食嘅家庭小菜。」波波还特意点了两碗白饭，就是要用餸汁捞饭。老板娘推介的焗鱼肠吃的是手工及心机，鱼肠不单要洗得非常干净，还要汆水2小时去腥。莫师傅自言此款菜只在一间名人饭堂吃过，这间小店出品足以媲美。

韩星都帮衬

此外，杜拜朱古力在香港兴起已有一段日子，今集伍倩彤（Gillian）会介绍一间连韩星都帮衬的杜拜朱古力店落户香港，她说︰「你以为杜拜朱古力热潮已经完咗？错喇，而家有变奏版，就系杜拜朱古力嘅麻糬同Q饼。最近一间喺韩国有600几间分店嘅雪糕店喺香港开店，连K-pop偶像IVE成员张员瑛、Gaeul同演员卢允端都有帮衬。」她笑言行经附近都不妨买一粒试试，顺便可以扮韩星打卡。

