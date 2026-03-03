Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女行团｜邱晴心口开窿泳衣被巨浪冲击波险移位 泥浆浴大玩「邪恶角度」向高海宁挑机

影视圈
发布时间：15:30 2026-03-03 HKT

HOY TV旅游节目《女行团》目前正在热播中，首团「打头阵」由邱晴前往越南的富国，今集邱晴挑战当地的水上乐园与及尝试泥浆浴SPA，邱晴先穿一套挂颈、心口开窿的黑色泳衣去水上乐园玩，在巨型浪花的冲击下，「涨卜卜」的上围一度陷入走光边缘。

为眼球热身后，邱晴上演另一幕重头戏，接着重头戏是泥浆浴，邱晴浸于混合了矿泉水的温热泥浆之中，将泥浆一勺又一勺淋在身上，再加上摄影以邪恶角度去拍摄，结果有网民笑言：「卖色还是介绍景点？」

相关阅读：女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放

邱晴亦在IG贴上拍泥浆浴高清相并说：「一开始听泥浆浴，仲以为啲泥系一哒哒，估唔到系咁丝滑。拍摄𠮶日有个趣事！！就系间舖头唔知道我哋系拍摄，佢听到我哋话4in1，真系以为我哋4in1!!!笑死我哋啦。」这一幕似曾相识的画面，原来是重现高海宁（高Ling）当年拍《为食总司令》浸泥浆温泉的经典画面。当时这一幕引起极大回响，成为网民的热话，曾创下破百万点击的惊人记录，高海宁更成功奠定「咪神」地位。

挑战完泥浆浴的邱晴再去估做按摩，半裸上阵的邱晴任由按摩师逐吋按，再加上镜头不时大特写，随意露出诱人的侧乳，官能上十分冲击，难怪有网民说：「当年18岁喺无线已经有留意佢。」、「堪称完美」、「太火辣了，我也不行了」、「唔洗正到咁」、「经常被distracted 不能专心睇景。」邱晴事后表示有点吓亲：「拍𠮶阵时其实都唔觉得话好大胆，估唔到大家有咁大嘅回响，我都有啲吓亲。我觉得最紧要带到节目效果比观众，吸引更多人关注。」

相关阅读：「嫩版李珊珊」邱晴游台激罕晒白滑巨咪 为食「迷样」嘴角流白色液体片曝光

 

