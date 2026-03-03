占基利「法国奥斯卡」攞奖劲走样 变装专家自称替身 忍无可忍终发声明

美国喜剧之王占基利（Jim Carrey）上周四现身法国凯撒奖颁奖礼，却因其面容变异惹来议论纷纷，不但被指整容「整过龙」，甚至有阴谋论者指出席该典礼者并非占爷本人，而是克隆人（即复制人）。及后著名变装专家Alexis Stone又在IG上言之凿凿地声称自己就是「在巴黎的占基利」，并上载仿真面具照片，直指自己易容变成占爷出席颁奖礼。

占基利掀「克隆人阴谋论」热潮

对此，占爷本人终于忍无可忍，他透过发言人向媒体证实：占基利确实出席了2月26日举行的这场被誉为「法国奥斯卡」的颁奖礼。知情人士透露：「对占来说，这本该是件让他一笑置之的事，惟这是愚蠢的事情，不能『攞嚟玩』，他讨厌人们不去谈论真正重要的事情。他不停地摇头，觉得这一切都令人感悲哀。」凯撒奖代表Gregory Caulier周一接受《Variety》访问时，亦力撑占爷，指占基利的出席是「历史性时刻」，而「克隆人阴谋论」根本无需议论。Gregory透露：「占基利的来访计划从去年夏天就开始了，从一开始，他就对学院的邀请感到非常感动。」他指占爷为了准备其法语演讲稿，花了几个月的时间，还向Gregory询问确切发音，又带埋爱女、外孙和女友一起出席，更一心要来跟其法国导演好友Michel Gondry聚旧。在在证明占爷对出席此盛典十分上心，又怎会找克隆人代替他现身？

占基利整容出事？

另外亦有指占爷是整容出事，有整形外科医生指占爷肯定注射过肉毒杆菌（Botox），「这些治疗如果操作得当，效果非常好，但他的注射医生给他注射了更适合女性面部的肉毒杆菌，导致他的眉毛弯曲得很奇怪。」