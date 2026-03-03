郑丹瑞大女郑瑶顺利诞下女儿！公公晒萌爆脚印照： 小情人在情人节出世

恭喜！郑丹瑞（旦哥）在今日元宵节（3月3日）宣布荣升做公公，大女郑瑶（Zaneta）诞下女儿，郑丹瑞贴上一张有BB小脚印的相片说：「马年元宵佳节，我升呢做公公，小情人在情人节出世，母女平安，感恩！」

大女郑瑶陀B过程相当难挨

大女郑瑶在2024年与嫁金融才俊男友Jacob Chan结婚，翌年IG晒孕照宣布怀孕并曾称陀B的过程相当难挨：「试过一天呕五次，因为呕吐太密，我曾因脱水要输液，更有一段时间连血也吐出来。」

郑瑶得天独厚长胎不长肉

幸好妊娠反应很快得到缓和，踏入孕晚期的郑瑶争取机会与朋友聚会，又曾发布了与丈夫Jacob拍摄的孕照并以英文留言：「爸爸妈妈来报到了！」得天独厚的郑瑶手脚依然纤幼，全程长胎不长肉，状态极佳，拍照时郑瑶时而轻抚孕肚，时而与丈夫相拥，Jacob更从后环抱太太并轻吻其脸颊，郑瑶则展露出满足的甜笑，一脸幸福藏不住。

郑瑶和Jacob家居相当有气派

郑瑶早年于英国中学会考考获11A佳绩，修毕莎士比亚历史系硕士，精通中、英、德、法文，毕业后回港发展，现为时装杂志担任编辑总监。老公Jacob同样大有来头，被誉为「翻版黎明」的Jacob 高大俊朗，他毕业于剑桥大学工程系，之后赴哈佛大学修读MBA，曾在英国伦敦从事金融业，近年回流返港接手家族办公室生意。郑瑶和老公Jacob的家居相当有气派，布置简约温馨，饭厅空间阔落，放有巨型长方木枱，墙上挂了不少油画，落地玻璃设计采光度十足，景观开扬，楼底相当高！

