周柏豪仔女一口气跳BABYMONSTER 5分钟舞步︰我人生头五件开心事之一

周柏豪昨晚（2日）以嘉宾身份到愉景湾出席「IIHF U18男子冰球世锦赛第三级别A组赛事」开幕礼，他表示下星期（3月14日）白色情人节在启德体艺馆举行粉丝见面会，近期忙着练歌和练琴，对上一次开骚已是7年前；笑言筹备见面会比过往演唱会难好多，「因为演唱会直接啲，唱好歌、跳舞，舞台上行啱位，就做到导演要求，而见面就再加多啲互动环节，而家同团队24小时不停做嘢。」他早前推出的个人相集，记录年近年在舞台上下的点滴，为数3千本开卖两小时经已售罄。

周柏豪打「养身篮球」

热衷篮球的柏豪坦言未接触过冰球运动，有留意赛事，形容6岁大女、4岁儿子都有学习溜冰，他们看到大哥哥穿上冰球装备，觉得型格也感兴趣。问到考虑再添家庭成员？他强调：「唔好问，真系唔会。」他解释与太太照顾两名子女，不想忽略任何一个。问到最近有无打篮球时，他笑言为了避免身体碰撞而改打「养身篮球」，「年纪大，对家人、工作多咗一份责任，会锡身。」并指跟中学同学一起打球时，偶尔会遇见梁钊峰、林奕匡、冯允谦、洪永城、胡鸿钧等，笑指众人同样钖身。

周柏豪不敢八卦张智霖开骚事

提到早前与「大湾仔」兄弟们，陈小春、张智霖、谢天华、林晓峰、吴卓羲及梁汉文等聚会团拜，他称十分难得，毕竟各有各忙。问到有合作机会？他说：「暂时唔知，春哥忙紧佢嘅巡回演唱会，小红书就话Chilam就嚟开。」向张智霖求证？他笑言︰「大哥事我唔敢过问，留畀佢自己答。」

周柏豪支持仔女入行

提到见面会，家人来撑埸吗？柏豪指女儿当日有跳舞表演，称女儿知道未能亲身支持时，显得有点失望，要妈妈拍片让她看，形容女儿懂性、乖女。会否培育一对仔女入行？他直言两姐弟表演欲比强，透露在新年期间有亲友来家拜年，两姐弟突然换上衣服，开YouTube播K-Pop片段，在一众亲戚面前表演韩国女团BABYMONSTER一首长达5分钟的舞步，他开心地表示：「我第一次睇个仔表演，佢哋背住电视成只舞跳晒出嚟，一个动作都冇漏。我同老婆讲，呢一日可以话系我人生头五件开心事之一。」他形容儿子性格含蓄，自从学跳舞之后变得大胆。支持子女长大后入娱乐圈？他称不会阻止，同时会让小朋友了解现实残酷，作为父母会尊重他们的决定，让他们自由选择。