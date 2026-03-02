Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓东纪念出道30周年 推出处男限量黑胶碟为红馆个唱预热

影视圈
更新时间：20:45 2026-03-02 HKT
发布时间：20:45 2026-03-02 HKT

陈晓东纪念出道30周年 推出首张限量黑胶碟为红馆个唱预热

陈晓东(东东)为迎接出道30周年，推出极具纪念价值的全新双碟黑胶专辑，为《REFLECTION心有独钟30周年》巡回演唱会2.0揭开序幕。这张名为「Neon Reflections」的黑胶唱片，不仅是一场关于回响与自我对话的音乐实验，更是他人生首张音乐黑胶作品。东东开心分享：「将近年实验性的新歌记录在一张黑胶实体中，更多内容会慢慢和大家分享，hope u like it！」这张极具纪念价值的黑胶唱片，将于3月2日至14日优先开放预购，同时也为即将于6月19日举行的红馆演唱会提前暖身。

东东的复古新尝试

入行时已是CD年代的东东，谈起这次的黑胶计划，坦言其实已酝酿许久：「推出黑胶唱片是一个既复古又新兴的做法，我一直很想尝试。去年原本做了一版精选，但收录的都是旧歌，总觉得少了点什么。与其回顾，不如继续做歌手该做的事！」于是，东东选择再向前迈进一步，投入全新创作。经过两年的实验性尝试，完成了多首新歌，最终将去年的精选概念，彻底翻转为一张集结「经典新唱+全新创作」的专辑。

东东黑胶碟为红馆个唱暖身

这次的黑胶专辑共收录16首作品，包括10首广东、1首英文及5首国语歌曲，当中收录了《烧光了火柴》、《大细路》等歌曲，更有9首全新创作，如《今天我们都会飞》等，这些歌曲从未收录于任何实体专辑，堪称真正的「全新诞生」。

陈晓东新作承载对歌迷呼唤

其中最受瞩目的新作《Neon Regrets》，被特别安排为黑胶专辑的第一首歌。东东透露，当初在挑选演唱会曲目时，意外翻出这首英文demo：「歌词里的where are you now，仿佛是多年来我对歌迷的呼唤。」歌中的霓虹回声，像是时间在城市上空盘旋，也像他与歌迷之间跨越岁月的对话。于是他决定亲自演绎英文版本，同时邀请好友，词坛重量级创作人黄伟文为歌曲填写粤语版歌词。睽违多年再度合作，也令他格外期待。《Neon Regrets》融合了近年欧美再度掀起热潮的cyberfunk曲风，以中版情歌的旋律为骨干，结合充满电子未来感的节奏，在怀旧与前卫之间找到了完美平衡。

陈晓东延续MV气势英文版上架

延续《今天我们都会飞》MV突破230万点击率的气势，东东相信这首新作能再次证明自己不断突破既有形象与曲风的决心。英文版也预计在各大音乐平台上架，为他的音乐历程再添崭新作品。

东东分享黑胶碟视觉设计理念

此外，东东分享了黑胶的视觉设计理念。他与团队讨论后，希望黑胶能与演唱会形成紧密连结，于是黑胶内附上bling bling镜面设计，正是为了演唱会互动而生。歌迷可在现场利用这个反光设计与舞台灯光产生呼应，与东东一起完成「Reflection」的精彩瞬间。他笑说：「希望收藏这张黑胶的朋友，在演唱会上可以和我一起玩，一起reflection。」另外，陈晓东正为6月19日即将登场的《REFLECTION心有独钟30周年》巡回演唱会2.0红馆演唱会积极准备，除了投入音乐黑胶的前期制作，更努力健身运动，期待以最佳状态与歌迷在红馆相见。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
12小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱美军三架F-15战机于科威特坠落伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
9小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
9小时前
伊朗对阿联酋发动袭击。 美联社
伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡
即时国际
6小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
10小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
7小时前
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
影视圈
5小时前
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
生活百科
8小时前