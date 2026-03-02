陈晓东纪念出道30周年 推出处男限量黑胶碟为红馆个唱预热

陈晓东纪念出道30周年 推出首张限量黑胶碟为红馆个唱预热

陈晓东(东东)为迎接出道30周年，推出极具纪念价值的全新双碟黑胶专辑，为《REFLECTION心有独钟30周年》巡回演唱会2.0揭开序幕。这张名为「Neon Reflections」的黑胶唱片，不仅是一场关于回响与自我对话的音乐实验，更是他人生首张音乐黑胶作品。东东开心分享：「将近年实验性的新歌记录在一张黑胶实体中，更多内容会慢慢和大家分享，hope u like it！」这张极具纪念价值的黑胶唱片，将于3月2日至14日优先开放预购，同时也为即将于6月19日举行的红馆演唱会提前暖身。

东东的复古新尝试

入行时已是CD年代的东东，谈起这次的黑胶计划，坦言其实已酝酿许久：「推出黑胶唱片是一个既复古又新兴的做法，我一直很想尝试。去年原本做了一版精选，但收录的都是旧歌，总觉得少了点什么。与其回顾，不如继续做歌手该做的事！」于是，东东选择再向前迈进一步，投入全新创作。经过两年的实验性尝试，完成了多首新歌，最终将去年的精选概念，彻底翻转为一张集结「经典新唱+全新创作」的专辑。

东东黑胶碟为红馆个唱暖身

这次的黑胶专辑共收录16首作品，包括10首广东、1首英文及5首国语歌曲，当中收录了《烧光了火柴》、《大细路》等歌曲，更有9首全新创作，如《今天我们都会飞》等，这些歌曲从未收录于任何实体专辑，堪称真正的「全新诞生」。

陈晓东新作承载对歌迷呼唤

其中最受瞩目的新作《Neon Regrets》，被特别安排为黑胶专辑的第一首歌。东东透露，当初在挑选演唱会曲目时，意外翻出这首英文demo：「歌词里的where are you now，仿佛是多年来我对歌迷的呼唤。」歌中的霓虹回声，像是时间在城市上空盘旋，也像他与歌迷之间跨越岁月的对话。于是他决定亲自演绎英文版本，同时邀请好友，词坛重量级创作人黄伟文为歌曲填写粤语版歌词。睽违多年再度合作，也令他格外期待。《Neon Regrets》融合了近年欧美再度掀起热潮的cyberfunk曲风，以中版情歌的旋律为骨干，结合充满电子未来感的节奏，在怀旧与前卫之间找到了完美平衡。

陈晓东延续MV气势英文版上架

延续《今天我们都会飞》MV突破230万点击率的气势，东东相信这首新作能再次证明自己不断突破既有形象与曲风的决心。英文版也预计在各大音乐平台上架，为他的音乐历程再添崭新作品。

东东分享黑胶碟视觉设计理念

此外，东东分享了黑胶的视觉设计理念。他与团队讨论后，希望黑胶能与演唱会形成紧密连结，于是黑胶内附上bling bling镜面设计，正是为了演唱会互动而生。歌迷可在现场利用这个反光设计与舞台灯光产生呼应，与东东一起完成「Reflection」的精彩瞬间。他笑说：「希望收藏这张黑胶的朋友，在演唱会上可以和我一起玩，一起reflection。」另外，陈晓东正为6月19日即将登场的《REFLECTION心有独钟30周年》巡回演唱会2.0红馆演唱会积极准备，除了投入音乐黑胶的前期制作，更努力健身运动，期待以最佳状态与歌迷在红馆相见。