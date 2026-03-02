Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周柏豪预告为签书会准备特别小礼物 珍藏展首度公开巡唱服饰

影视圈
周柏豪首本个人珍藏相集《days before the bloom》昨日正式开卖，首批2500本于开售当日门市及网上同步发售，其中一店内现货于开卖后1小时内被排队粉丝扫光，排头位的fans早在8时排队，而网上名配额亦火速售罄，反应之热烈远超预期。有见及此，柏豪说：「多谢大家！真系冇谂过咁快卖晒，正同书商商讨加印第二版，因想追加一啲全新海报和明信片，以答谢大家热情支持，确实印数及推出日期将容后公布。」

柏豪举行《days before the bloom》珍藏展

为配合相集面世，由3月1日至20日，柏豪在金钟举行《days before the bloom》珍藏展，让粉丝亲身沉浸于柏豪的舞台世界。现场焦点之一，是首度公开展出周柏豪于《奔赴》世界巡回演唱会中穿过的极具纪念价值的服饰，包括彩蓝拼图西装，是由柏豪一对小朋友亲手绘画的图画拼凑而成，满载童真与温度；第二套露臂米色背心，是柏豪每次《奔赴》登场均令歌迷尖叫沸腾，展现麒麟臂的标志性歌衫；还有演唱会上代表「Dark Side」中黑色透视花纹背心配大褛服装。还有印证2023年巡演所有美好时光的《奔赴》T恤，最后一套是《周柏豪CHAPTER IV巡回粉丝见面会》，柏豪为所有全勤歌迷举行毕业典礼所穿的毕业袍，记忆满满。

柏豪在签书会送小礼物给粉丝

现场还设有两个特制音乐装置，内藏10首柏豪的歌曲，让观众一边欣赏展览，一边沉浸于他的音乐世界，打造视听并重的体验。展览期间的焦点活动，落在3月15日下午2时于展场内举行的 《days before the bloom》签书会。柏豪将亲临现场与粉丝见面，为持有相集的乐迷签名留念。柏豪还设计限量特别小礼物，在当日签书会赠送给粉丝。


 

