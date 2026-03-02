Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

糖妹「菜」运当头恨脱单：有就更完美 处女下海玩沙画获赞高天份

影视圈
更新时间：22:45 2026-03-02 HKT
发布时间：22:45 2026-03-02 HKT

踏入新一年，糖妹（黄山怡）继续突破自我，在公司《三大文化》的新春团拜活动中，首度与沙画艺术家钟雪合作，即场携手创作一幅贺年沙画，向大众送上「新年发大财」的美好祝愿。

糖妹沙画初体验

首次接触沙画的糖妹，即场向钟雪偷师学艺。她笑言：「原本以为好易上手，原来有好多细微巧妙嘅手艺要留意！尤其系撒沙𠮶一下，要够胆放胆去做，但又讲究粗中带细，真系好好玩！」而一旁的钟雪亦大赞糖妹领悟力高，学得很快。她更亲自为糖妹介绍现场的沙画展品，分享每幅作品背后的故事与灵感来源；由于她喜欢去不同地方做沙画，所以每幅沙画展品旁都定会放上一件相关物品。

王奕敏专诚撑场

活动当日，除了糖妹父母到场支持外，好友王奕敏亦专诚前来撑场，两人更一同为醒狮进行点睛仪式。一见到活泼跳动的醒狮，二人开心不已，从狮头摸到狮尾，寓意由年头旺到年尾。其后进行「采青」环节，当狮子将生菜抛出时，糖妹一个箭步上前，一大把接住并放在心口，笑说：「今年接到咁多『菜』，一定发大『财』啦！」展望新一年，糖妹透露将会迎接更多新挑战，稍后计划到不同国家拍摄旅游节目，并积极筹备个人音乐会，相信今年会过得非常充实。不过讲到新年愿望，她甜笑补充：「如果今年可以揾到个男朋友，就更加完美啦！」
 

