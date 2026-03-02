网民自制近代港姐颜值榜惹争议  双料冠军列F级遭围插  「律师人妻」封民选冠军实至名归

近日一份由网民自制的「2010-2020年代香港小姐三甲样貌排名」在Threads上疯传，引发热议。该榜单将过去十年间多位知名港姐，按照样貌分为S+至F共七个等级，但其排名标准却引来大量网民的激烈辩论，不少人心中的女神级港姐排名偏低，甚至有冠军级人马被评为最低的F级，不少网民直指排名离谱。

朱千雪「民选港姐」实至名归

在榜单中，2012年的季军朱千雪被列为S级，但绝大部分网民认为她绝对值得更高的「S+」评级。朱千雪当年参选时因投票系统问题失落冠军，却赢得「民选冠军」的美誉，其美貌与智慧并重的形象深入民心。现年37岁的她已成功转型为执业大律师，事业有成，气质与美貌更胜当年，网民纷纷留言「朱千雪自己S+」、「一定系朱千雪」，力证其在香港市民心中的女神地位。

相关阅读：朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低

刘颖旋获支持

另一位被低估的，是2016年亚军兼最上镜小姐的刘颖旋。原被列为A级的她，近年凭借在《隐形战队》、《飞常日志》等剧集中的出色表现而人气急升，更在2023年夺得「飞跃进步女艺员」奖。不少网民认为，28岁的刘颖旋无论样貌、身材还是演技都应获得更高评价，纷纷表示「刘颖旋S+就差唔多」，支持度极高。

陈凯琳竟列F级被？

榜单中最令人哗然的，莫过于2013年的冠军陈凯琳竟被评为最低的F级。陈凯琳当年不仅是港姐冠军，更是国际中华小姐竞选冠军，一直被视为美貌出众的代表。虽然其「铿锵有力」的演技曾引发讨论，但以双料冠军的身份被列入榜尾，实在令人意外。她与著名演员郑嘉颖结婚并育有三子后，已淡出幕前，专注家庭生活。

刘佩玥与郭柏妍评价两极

与此同时，被列入最高S+级的刘佩玥及郭柏妍也引来不少非议。2013年季军刘佩玥，其演技备受肯定，不过外貌评价两极，有网民直指她「可以算丑」，认为其样貌不配S+级，指「顶多只能上到B级」。而2020年季军郭柏妍，则凭《下流上车族》获「飞跃进步女艺员」奖，但知名度相对较低，更有网民批评其外貌，对其S+评级存疑。

