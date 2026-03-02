王菀之 x 苏打绿 香港会展梦幻联乘 选歌纪念好友方大同 相约再合体做第二张国语专辑

「王菀之 x 苏打绿」Live音乐会前晚(28日)于香港会议展览中心圆满落幕，现场座无虚席，气氛炽热。这场历时接近3小时的音乐盛宴，几乎无间断献唱，苏打绿及ivana都献唱了不少平日少于在台上表演的歌曲，让全场乐迷沉醉于音乐世界中，大呼过瘾。开场苏打绿台上向观众打招呼：「大家好，好久不见。有一段时间没见，相信大家很想我们吧。」再续说，非常感谢Ivana邀请他们来到香港：「她要跑巡演，做音乐剧，还问我们要不要一起玩音乐。今天已经是我们认识菀之20年了，要不是菀之把我们从浑水中吵醒，我们已经开始休息了！哈哈！而且我们发觉跟菀之合作很开心，好轻松，竟然有时间可以台底吃东西啊！」

ivana录音前必逛夜市

Ivana与苏打绿又分享了他们最初相识的有趣故事，她表示个人首张国语专辑，正是与苏打绿合作。当年Ivana首次到台湾录音，在录音室与他们共度了许多欢乐时光。苏打绿一班成员更笑言，ivana录音前指定动作，必定要逛夜市，亲自挑选喜爱的小吃，而且总是买得满载而归。Ivana笑道，「大家一边吃一边写歌，不是很快乐吗，你们没觉得我很好客吗？哈哈。」她又深情剖白这段友情：「认识20年，我们这段友谊不简单。当中我们即便没有碰面，也会联络，会发短信问候，会听对方的作品。每次苏打绿的演出和音乐，都会勾起我很多回忆。他们的音乐世界很纯粹好美丽，总是充满好多希望好多爱。无论你几多岁，膊上有多少重担，听他们的音乐就像冲了个凉一样，成个人轻松晒，有力向前行。17年前我第一张国语专辑，全张都系苏打绿做。所以我今晚都拣左唔少这张专辑国语歌送比大家。」引来一遍掌声及欢呼声。

青峰提议再做第二张国语专辑

青峰在台上向Ivana提议：「 我们是不是该做第二张国语专辑了？而且我们第一次合唱的地方已经关掉了...」即时引来全场欢呼哄动。Ivana回应：「牛肉面的地方？我现在已经不吃牛了......」青蜂: 「你怎么会突然讲到不吃牛？哈哈哈，我说第一次合唱的地方.....你饿了？」引得全场狂笑，Ivana ，「喔喔喔.....我只听到面。」引得大家狂笑，Ivana : 「真的要合作第二张啊！现在开始吗？这样吧，我们真的在做的话，那就一半在香港录，一半在台湾录好吗？」苏打绿随即答应，为未来合作留下无限想像空间。Ivana事后表示：「我希望可以成真啦，大家都咁忙，我好珍惜每一种合体，青蜂就话佢地系讲真，一定要合体再做第二张国语专辑。」

青峰、Ivana想念方大同

是次音乐会，演出歌单上也让歌迷大满足。苏打绿除了献唱多首新歌，更带来了Ivana翻唱版的《我好想你》，让歌迷直呼「好好听」。全场观众更一起大声合唱《再遇见》，场面温馨动人。他们更特意选唱了歌曲，送给16年前一起同台拉阔音乐会的好友方大同，这份心意令在场人士无不动容。Ivana与青峰选唱方大同的《Nothing To Say》及《好不容易》前，收起玩笑的心情，青峰表示：「现在唱这两首歌，非常艰难。要控制好情绪。」ivana : 「因为有些乐迷朋友都会知道，我们上一次同台，应该还有一位，他就是我们的好朋友方大同，我们各自挑了一首歌他的歌。然后要想唱给他听.....」唱毕，不少在场的工作人员也忍不住掉下眼泪，而Ivana亦强忍泪水，扁著嘴强忍伤感。Ivana表示：「对上一次同青峰同台，方大同亦系一齐，前日排练我都感觉好似佢都系度咁，好似当年我地大家同台嘅感觉。已经一年了，好挂住方大同，好挂住佢嘅音乐，好想问候佢妈妈，好想所有乐迷继续听佢，生活里面仍有方大同。」

Ivana巡演即将启动

完成这个音乐会，Ivana的个人演唱会《合体》巡演即将启动 ，首站将于澳门举行，之后会到上海。她开心表示会带同家人一同前往，包括从美国回来的哥哥。近两年她有不少演出都在上海，而今次更是一个大型场馆的《合体演唱会》，被问到会否再邀请苏打绿担任上海站嘉宾时，Ivana笑言：「真系未谂呀....」而对于澳门站嘉宾「皇上」（张敬轩）已被网上率先爆出，Ivana则笑说：「下，我唔知㖞，网上不嬲都好多嘢爆啦，我唔知呀。」她最后只肯笑著表示：「总之好期待同大家澳门合体见！」