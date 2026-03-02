李克勤信任新派视角 新歌MV揾大仔Ryan执导 预留3日档期被回：唔驶拍足3日

李克勤今日推出全新单曲《你的爱情回不来》，今次焦点除了是克勤的靓声外，更有他身后的新晋导演，原来是克勤的大仔Ryan！正在美国攻读电影的Ryan，今次处男下海为老窦执导MV，认真虎父无犬子。新歌走深情路线，克勤用沉厚而克制的声线，唱出告别后那种表面平静、内心汹涌的感觉，歌词中的风、天际及灰云，全部充满画面感。

Ryan叫老窦克勤只需对嘴

提到今次父子档上阵，克勤指绝对并非「玩玩吓」，「Ryan喺美国读紧电影，佢系新派导演，而我一直对自己作品好严谨，唔会拎嚟开玩笑。但我信得过佢，觉得佢可以带到新视角俾我。」这份来自爸爸的信任，成就这次极具意义的合作。不过拍摄期间发生一段小插曲，克勤原本预留三天档期给Ryan慢慢拍，但Ryan竟然反传统，克勤笑说：「佢话：『你唔使拍足三日，你𠮶Part只需对嘴，其余交俾专业演员做啦！』」一句调皮的「温馨提示」，即把克勤弄到哭笑不得，但同时又感受到儿子对自己作品的认真及执着。虽然这是Ryan首次执导，但克勤坦言去到现场完全不会放软手脚，更会用专业标准严格要求，希望Ryan可以透过今次实战，继续成长、进步。

杨天宇及钟雅婷做男女主角

至于MV男女主角则找来杨天宇（Angus）及钟雅婷演出，整个MV于日落海边取景，透过女主角的记忆碎片，重现一段爱情由亲密、争吵到放手的过程。影像跟克勤的歌声互相交织，睇到十分揪心。《你的爱情回不来》由刘昊霖、赵大白填词，刘昊霖作曲，余真编曲，星舟爱乐乐团负责弦乐部分，阵容鼎盛。