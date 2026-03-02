Gen Z热捧TVB经典剧 十大心水剧重温逐套讲丨原来视咁的

上星期在社交媒体Threads见到一则Gen Z贴文，颇堪玩味。文中两位Gen Z的年轻人，因为想食龙虾特意到酒楼帮衬，同场以myTV SUPER睇剧送饭。而隐约见到播放的正是郭晋安、陈慧珊主演的《隔世追凶》，大大话都已经20多年前作品。往事如烟，记得当年就读小学下午班，起身第一件事就是打开电视睇翡翠台播映的粤语长片。虽然已步入彩电时代，但对被戏谑为「粤语残片」的黑白影像电影，依然看得津津有味。林家声、梁醒波、胡枫、谢贤、薛家燕等艺人，笔者都是透过这类「二手接触」认识。

放眼今日就等如两位Gen Z在酒楼一边食龙虾伊面、一边透过myTV SUPER App睇剧一样。而近日TVB重播《名媛望族》，剧中江美仪讲英文、王浩信丧礼朗诵，随即在网络引爆热话，到古天乐、林峰主演的经典剧集《寻秦记》接力播出，无宝不落的广告商看好商机乘时冠名赞助。无论是好剧重温又或者初次欣赏，在Gen Z这股新力量加入下，会是另一番商机。既然如此，下列严选10部TVB经典剧集，提供给一群Gen Z参考，同时亦可抛砖引玉，点选出各位心水喜好。

演员们在影圈独当一面

首先笔者首选自必是佘诗曼、杨茜尧主演的宫斗剧《宫心计》，威水处在于有人将此剧画面，在IG炮制成梗图专页，更将两位主角的个性「平生从无刘三好 处世当如姚金铃」写成座右铭。接住排名不分先后，近日网民跪求「嫪毐」江华出山不果，那么由他主演同样以穿越为题材的《九五至尊》便是最好「慰藉」，江华演的雍正举手投足间充满皇帝的自信，跟张可颐演的吕四娘更是绝配；接下来《美味天王》主演的欧阳震华与关咏荷，凭此剧奠定萤幕情侣地位，引伸到后来《陀枪师姐》再度合作，同剧已故的肥姐沈殿霞为剧中笑料泉源，未红时的古天乐颜值爆灯；再讲又是由欧阳震华主演的古代法医剧《洗冤录》，堪称古代版《CSI》；《无头东宫》中以向海岚、陈妙瑛的东宫斗西宫，加入换面元素。早前二人事隔20多年后在公众面前合体，被网民引为佳话，纷纷要求开拍续集，虽然是一厢情愿，但就知此剧有几深入民心；不能不提是《大闹广昌隆》林家栋跟小芙蓉周海媚这对人鬼情未了配搭，播出之时疯靡几许少男少女；怀旧喜剧要数到《难兄难弟》，剧中演员罗家良、吴镇宇、张可颐、宣萱现今在影圈已独当一面，监制是当时得令、《新闻女王》系列的总监制钟澍佳，剧中改编粤语片的歌曲百听不厌；《庙街．妈．兄弟》两大歌手梁汉文、李克勤主演，卖点之一是于庙街实景拍摄，勾起不少集体回忆；《十兄弟》斋睇十兄弟神行百变的特异功能已值回票价；《先生贵性》罗嘉良、陈慧珊主演，集灵异、变装于一身。罗嘉良的女装扮相，跟一班当红小花不遑多让，当年是话题之作。好剧不能尽录，有识之士不妨提供心水选择。