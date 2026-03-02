Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方大同离世一年遗作《才二十三》MV曝光 惊见「最后身影」被质疑AI合成团队揭背后真相

更新时间：16:30 2026-03-02 HKT
发布时间：16:30 2026-03-02 HKT

金曲奖创作歌王方大同（Khalil）去年3月1日惊爆噩耗，在2月21日离世，终年41岁。方大同的所属公司赋音乐相隔一年，昨日（1日）在网上发表方大同遗作《才二十三》MV，曝光方大同自弹自唱的最后身影，感动不少网民。

方大同《梦想家》金曲奖擸两奖

方大同的歌曲《才二十三》收录于2024年10月18日推出的专辑《梦想家 The Dreamer》中，《才二十三》在去年的第36届金曲奖上夺得「最佳作曲人奖」外，《梦想家 The Dreamer》更获颁「评审团奖」。赋音乐选择在方大同曝光死讯一年后，公开《才二十三》MV记念。

相关阅读：方大同离世丨方妈妈先后历丧夫丧子之痛 传方爸爸于2023年已离世 精神状态令人担忧

方大同的《才二十三》MV以第一人称视角呈现，主角驾驶越野车，在途中邂逅各色人物与事件，象征人生单程旅程，唯有不断前行。在MV结尾镜头穿越人群，见到方大同穿上深蓝色牛仔外套及牛仔裤，戴圆框眼镜与帽现身，并手持结他自弹自唱。

方大同身形消瘦拍MV

方大同被数十人点亮手机变灯海合唱，他闭眼沉浸其中。方大同在MV露面大约25秒，片中的他身形消瘦、脸色苍白，估计当时正与病魔搏斗，仍坚持亲身参与拍摄。而MV最后打出「致敬大同，也献给每一位梦想家」字句。

方大同离世前四个月拍摄

不少网民一度质疑在MV中出现的方大同画面，是否由AI合成，有多位自称参与拍摄的网民，强调方大同弹结他一幕，于2024年10月18日在上海松江取景，又因拍摄时未有封路，拍摄团队多度要让路予车辆及行人经过，耽误不少时间，最后耗时超过一小时。

相关阅读：方大同离世丨方大同遗体云南火化！微博IP位置透露生前生活 临终前将止痛药说明书化成千纸鹤

