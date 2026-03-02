姜涛人品圈粉！当众拒收粉丝一物 窝心举动被内地网民激赞：很有人格魅力
更新时间：15:03 2026-03-02 HKT
人气偶像姜涛日前于尖沙咀圆方为其首张个人专辑《COMPOSITION》举行签唱会，吸引了逾千名「姜糖」（粉丝暱称）到场支持，场面极为热闹。姜涛在活动上除了与粉丝大玩估歌名游戏、教跳舞外，更亲切地与全场粉丝摆出心心手势大合照，尽显宠粉一面。活动中最引起热议的，却是他一个处理利是的窝心举动，为他赢得了香港及内地网民的一致赞赏。
姜涛归还利是极宠粉
由于仍在农历新年期间，一位热情粉丝在上台签名时，向姜涛递上了一封利是，以表祝福。从网上流传的影片可见，姜涛看到利是时先是面露一丝犹豫，但仍出于礼貌先行收下。不过，他随即转手将利是交给身旁的工作人员，并拿起咪温柔地向全场粉丝呼吁：「大家记得唔好畀利是我，你哋啲钱留返畀你哋自己得喇。」他表示，收到粉丝的信和祝福就已心满意足，希望粉丝将钱留给自己用。工作人员随后也将利是归还给了该名粉丝。
姜涛归还利是得内地网民盛赞
这个不贪心且体贴粉丝的行为，迅速在网络上发酵。大批网民，包括不少内地网民，都被姜涛的真诚和人品「圈粉」。在社交平台上，赞赏之声此起彼落，许多人称赞他「人品又唔差」、「为人实在」。有网民更留言表示：「虽然我和朋友都喜欢吐槽取笑他肥子，但我们从来没有怀疑过他的人品！」
内地网民望姜涛「红过罗湖」
姜涛的个人魅力也成为讨论焦点，影片被转载到内地社交平台，内地网民纷纷表示「发现他很有人格魅力」、「他很有人格魅力很可爱啊」。这次事件让他的人气冲破地域界限，不少内地网民表示希望他能「红过罗湖」、「希望可以过深圳」，足见对他的喜爱与肯定。
