李丞责批肖牛周秀娜陷是非宜学新技能化解︰娱圈去到猴年先会好

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-02 HKT
发布时间：15:45 2026-03-02 HKT

堪舆学家李丞责（2日）出席活动，即场点评蔡卓妍（阿Sa）马年运势，他称阿Sa肖狗，乃三合太岁，马年利合作和人缘，加上姓蔡旺桃花，拍拖大利。他续说并不知道阿Sa男友姓林（林俊贤／Elvis），指姓林旺正财，认为两个人一齐行最重要协调，对感情有利；同时表示今年阿Sa布「小是小非」，形容她爱笑，可以以笑容及耐性化解。

李丞责︰艺人之间易有冲突

李丞责指马年走势是丙午到丁末，历史上有冲突、灾难，汰弱留强，故投资上要特别小心；人们亦易火气大，要以笑容、耐性化解。至于娱乐圈运势，他称娱乐圈属金，今年易有是非、争执，艺人之间易有冲突，著各方面大事化小。至于被形容因为步入寒冬的电影圈，他指最近《夜王》、《寻秦记》有好票房，但适逢大运转变致观众的追求也有改变，正值适应期，望有才华之人带来刺激，他相信未来猴、鸡年会转好。至于肖牛的周秀娜陷非当中，李丞责指肖牛利专业人士，做出好成绩，亦宜学习新技能，投资专业。属牛犯太岁，易破财、投资失利，则可摄太岁化解。

