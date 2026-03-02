阿Sa首回应被《东周刊》爆男友Elvis进出半山香闺 认同居试婚︰重要嘅人佢见过晒

蔡卓妍（阿Sa）到尖沙咀出席海港城「金龙献瑞醒狮贺岁」活动，除了为金龙及醒狮点睛外，堪舆学家李丞责亦指点她马年运程；阿Sa与男友林俊贤（Elvis）密运中，被批蔡姓有桃花运，林姓则有正财，她高兴表示是「好事成双」。

蔡卓妍男友帮手照顾欧游「团友」

阿Sa受访谈到得师傅批好运，听到有桃花时显得高兴，她笑言有正财更快乐。她形容与男朋友感情OK，既开心又稳定。谈到新年与容祖儿等老友欧游，她表示男友也有同行，在欧洲玩得十分愉快，同时身体抱恙，气管敏感又肠胃炎，笑言︰「还是回到香港最舒服！去旅行8日，行程有点赶，太多节目，平时是我帮『团友』Plan，今次大家都有贡献，去了郊外，那里比较少人，也有骑马应节。」她指当地天气冻，衣著比较局促，也要费心照顾财物，自认能「够一眼关七」但容祖儿「大头虾」最让她操心，问男友帮眼照顾大家？她笑言：「OK呀！做到嘢！」

蔡卓妍认已见家长 相处节奏愉快

阿Sa续说，妈咪未同行欧游，笑指︰「妈咪自己她有约，她去旅行比我更积极！」问到男友已有向妈咪拜年？她指：「紧梗系要，礼貌嚟。（见晒家长？）都可以咁讲，身边重要的人都有见过。（妈咪对男友印象？）你问我阿妈啦，我不可以代答。她有笑，是开心的。你知我妈咪眼角高，所以妈咪OK就系OK！」谈到身边人「开绿灯」，阿Sa的恋情亦进展得非常快，在高调认爱后，被《东周刊》影到男友进出其半山香闺，疑发展至同居试婚？她直认说，「拍拖就是这样，大家也是这样吧？没有说快还是慢，我有我的节奏，开心便一齐。」

Twins密谋同VIVA组超级女团

至于工作大计，阿Sa指英皇的工作已填满行事历，谈到5月的《25+ 英皇群星演唱会》，她指公司有新歌手、新伙伴，对于演出部分有少许想法，她会与钟欣潼（阿娇）一同构思，而歌迷也可提出建议；又指期望与VIVA合作，「始终是公司两队女子组合！（一齐侧手翻？）好墟冚㖞！仲做到，我最近不太Fit，病了，只想打网球少做Gym。」

蔡卓妍︰婚期迟啲倾

谈到她有24小时贴身教练，阿Sa笑言：「他说想我肥一点，我坚持瘦！我们有点分歧，哈哈！但其他方面暂时没有。（有冇「婚期」？）揾日大家倾吓，哈哈！」至于家族演唱会公布后，歌迷有为演出分配担心，阿Sa表示会听从公司指示，形容她与阿娇的部分一定会做到最好。