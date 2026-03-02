「蜘蛛仔」汤姆贺伦惊爆秘婚已做人夫 Zendaya御用设计师证实婚礼已举行

Marvel超级英雄片《蜘蛛侠》（Spider-Man）系列英国男星汤姆贺伦（Tom Holland）自2021年11月公开与美国女星Zendaya拍拖，二人早已在2024年12月订婚，直到近日被Zendaya御用美国时装设计师Law Roach爆料，汤姆贺伦与Zendaya已经结婚。

Zendaya御用设计师笑称：你们错过了

综合外媒报道，《第32届演员工会奖》当地时间周日（1日）在美国洛杉矶举行，在红地毡访问时，Zendaya御用美国时装设计师Law Roach被查探口风时，意外爆料透露：「婚礼已经发生，你们错过了。」有传媒再度求证是否属实时，Law Roach回复：「是真的！」还哈哈大笑。

汤姆贺伦与Zendaya当年因合作挞著，被拍到在车上热吻令恋情曝光，之后不时公开晒恩爱。汤姆贺伦当年求婚时，有指戒指由伦敦珠宝设计师Jessica McCormack设计，重达5.02卡，价钱超过20万美元（约155万港元）。

Zendaya胸侧爱的纹身

汤姆贺伦曾在三年前的访问中提到恋情：「我们非常保护这段关系，想尽量保持神圣。我们不觉得自己欠任何人解释，这是我们的风格，跟我们的事业无关。」而Zendaya更被影到在左腋下近胸侧位置纹上「t」字，疑将汤姆贺伦的名字刻在身上。

