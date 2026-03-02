Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「蜘蛛仔」汤姆贺伦惊爆秘婚已做人夫 Zendaya御用设计师证实婚礼已举行

影视圈
更新时间：12:23 2026-03-02 HKT
发布时间：12:23 2026-03-02 HKT

Marvel超级英雄片《蜘蛛侠》（Spider-Man）系列英国男星汤姆贺伦（Tom Holland）自2021年11月公开与美国女星Zendaya拍拖，二人早已在2024年12月订婚，直到近日被Zendaya御用美国时装设计师Law Roach爆料，汤姆贺伦与Zendaya已经结婚。

Zendaya御用设计师笑称：你们错过了

综合外媒报道，《第32届演员工会奖》当地时间周日（1日）在美国洛杉矶举行，在红地毡访问时，Zendaya御用美国时装设计师Law Roach被查探口风时，意外爆料透露：「婚礼已经发生，你们错过了。」有传媒再度求证是否属实时，Law Roach回复：「是真的！」还哈哈大笑。

相关阅读：Zendaya金球奖晒钻戒被指已跟汤姆贺伦订婚 传圣诞节求婚疑将未婚夫名字刻在身

汤姆贺伦与Zendaya当年因合作挞著，被拍到在车上热吻令恋情曝光，之后不时公开晒恩爱。汤姆贺伦当年求婚时，有指戒指由伦敦珠宝设计师Jessica McCormack设计，重达5.02卡，价钱超过20万美元（约155万港元）。

Zendaya胸侧爱的纹身

汤姆贺伦曾在三年前的访问中提到恋情：「我们非常保护这段关系，想尽量保持神圣。我们不觉得自己欠任何人解释，这是我们的风格，跟我们的事业无关。」而Zendaya更被影到在左腋下近胸侧位置纹上「t」字，疑将汤姆贺伦的名字刻在身上。

相关阅读：「蜘蛛仔」汤姆贺伦传已跟Zendaya订婚 26岁打算退休唔再拍戏

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
5小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
4小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
3小时前