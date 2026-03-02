金多宝丨Lokman、 Candy连走8场谢票 两位「林肯」首度同眶 杨乐文自觉侧面与李尚正似样

MIRROR成员杨乐文（Lokman）和COLLAR成员王家晴（Candy）在贺岁片《金多宝》中演年轻版的李尚正和杨诗敏，虽然只是客串演出，2人亦帮忙宣传，昨日（1 日）联同李尚正、导演翁子光和执行导演何爵天连走8场为电影谢票。

杨乐文呼吁观众准备好纸巾

两位「林肯」首度同场谢票，令观众非常期待，杨乐文呼吁观众要准备好纸巾，何爵天提到拍摄时先拍李尚正和杨诗敏唱歌一场，指当时要2人狂转圈，又狂拍多个版本，因怕之后拍摄年轻版时，杨乐文和王家晴会连接不到，事前亦让2人先看成年版作参考，不过王家晴指自己只是企定定，相对杨乐文简单，杨乐文笑指要配合转圈的timing，又要将拨头发和chok样发挥得淋漓尽致，是技术性的难度，但拍得很开心很爽，「一开始找我客串时未知要做甚么，之前都有人讲过我和阿正似，我自己觉得侧面都几似，后来知道是演他的年轻版时，就有种『天啊，咁好安排』的感觉。」李尚正亦认为两人有相似的地方，指自己年轻时也不错，找杨乐文演他的年轻版很符合现实。

杨乐文被要求讲六合彩号码

最后他们向幸运观众送上小礼物，有观众要求杨乐文讲6个号码让她买六合彩，笑言「中左养你」，他即叫对方买戏中的号码，指其中的34正是他当年《全民造星》的参赛号码，又提议她买戏中另一组错的号码，并祝她一注独得。