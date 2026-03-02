五月天启德骚门票3月3日起公售 将带巴士舞台兼裸视3D效果见港迷
发布时间：10:15 2026-03-02 HKT
「五月天」去年带着 《#5525 回到那一天》 主题的25周年巡回演唱会，首度于香港新落成的地标启德主场馆，举行了四场「香港站 · 展新启航版」演唱会，跟十多万的粉丝履行了「五月之约」，欢呼声尖叫声震撼启德。踏入2026年，五月天继续履行承诺，跟歌迷于香港再度相聚。而且比原定的五月更早，他们将于2026年3月24、25日及3月27、28日重临香港。3月3日中午12点起，在快达票（HK Ticketing）公开发售，每张票价分别为：港币HK$1855 / HK$1555 / HK$ 1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555。
五月天将巴士舞台带来启德
《回到那一天》25 周年巡回演唱会华丽与壮观的舞台视效，震摄观众的视觉神经，更获国际认可。由5525唱到5525+1，当然会有新体验、新视觉！串场电影笑中带泪陪你活到那一天、崭新视讯、帅到出镜的裸视3D，人人宛如伸手就能触摸到五月天。呼应五迷的要求，今年特别带上巴士舞台来启德，让大家参与万人大合唱时，更亲近五月天、更为震撼心人！「#5525+1」的新编排和神秘感可谓极度期待，五迷们怎么可能错过呢！
