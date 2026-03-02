ROVER否认被放养 亨仔收入够生活未曾想过放弃做歌手 首个演唱会无压力

乐队ROVER 4位成员在南区举行2周年见面会，获大批粉丝到场支持，现场唱了4首歌给歌迷，活动上更宣布将于30日在新蒲岗举行首个演唱会。现场更为本月3日32岁生日的卓金乐，以及5日29岁生日的陈镇亨庆祝，歌迷合唱生日歌送给寿星仔。

亨仔愿望做「爆骚Band友」

踏入2周年，问到会有何庆祝活动？王希晋指举行活动已是最大庆祝，亨仔则提议4人一齐打边炉庆祝，雷濠权笑言怕肥，但不会因此缺席，卓金乐则指雷濠权回澳门过年加庆祝生日，有双倍利是应该请客，亨仔笑言要他带大家一起去澳门逗利是。谈到生日愿望，卓金乐希望开开心心、大家都赚多些钱，继续与大家迎接3周年，工作可以多点密密做。雷濠权望身体健康，亦希望可以爆骚，亨仔的愿望是做「爆骚Band友」。谈到开首个演唱会，希晋指安排会有诚意，多唱粉丝未听过的歌，希望开骚前能身体健康，因今日也有点沙声。亨仔笑言可以突破点，不是骚肌肉而是跳舞，骚肌则要看准备程度，问卖票有压力？他们称不会，笑言雷濠权家人都包不少票，问因为今日大批粉丝撑更有信心？他们表示不是Fans、是Friends，更似兄弟姊妹，所以没压力。

亨仔：乱噏几句

至于亨仔在社交平台以「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」谈论生活，称「月入唔过万」引起热议，更惹来网民讨论艺人底薪、以及ROVER「被放养」等话题，亨仔表示喜欢玩社交网，「乱噏几句，同大家笑吓，不过赚不到好多钱是事实。」希晋帮口指是必经阶段，认为ROVER才刚2周年，发展时间未算长，否认「被放养」。问到想加人工吗？亨仔称钱不是最大考虑、现在够生活，可以做歌手没想过放弃，又指自己仍是学生，难免仍要兼顾学业。问看到标题而与同龄有比较？亨仔说：「职业上大家都会各有发展，但我现在做歌手觉得值得、享受。」他们又指公司已给予好多资源，2周年有活动和开骚，希望工作机会越来越多。