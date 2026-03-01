Frankie做足功课 倾情演绎新时代「梁宽」 获原创人郑丹瑞钦点演「小男人」｜名人杂志

80年代经典广播剧《小男人周记》，后来拍成电影，原创人兼原版男主角郑丹瑞（旦哥），去年伙拍音乐剧创作人陈恩硕（Tom），将故事改编并搬上舞台，今次还惊喜请来MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）加盟作期间限定特邀演出，演绎经典小男人「梁宽」。已有不少舞台经验的Frankie，为演好「梁宽」角色，不断反复练习，靠身体去记忆每一步。撰文：彭丽莎 摄影：罗安强 发型：Seiko Sin @ Hair Culture 化妆：Cori Wong @ Annie G. Chan Makeup Centre 造型：Calvin Wong 服饰：STAFFONLY

Frankie获邀作期间限定演出音乐剧《小男人周记》，演绎经典小男人「梁宽」。

Frankie非常多谢旦哥的邀请。

Frankie因曾与旦哥合演电视剧《野人老 师》而结缘。

由Frankie作期间限定演出的音乐剧《小男人周记》，于2月28日起在「爆炸戏棚西区剧场 Boom Theatre West End」公演。提到能够获第一代「梁宽」旦哥及音乐剧版主创人Tom「点名」演出新一代梁宽，Frankie深表兴奋：「我好多谢旦哥的邀请，因为我和他合作过剧集《野人老师》，虽然剧中正面对戏都冇几多场，但真心多谢他还记得和留意到我这个新人，好感恩，多谢他邀请我参与舞台剧。」他亦表示：「当收到邀请之后，其实我都唔知道《小男人》原来是一个节奏明快的剧本，我二话不说就好想做，在我甚么都未知的情况下，最后倾到依家有期就做。」

Frankie认同自己有「梁宽」的特质，包括心地善良、带点冲动及傻劲。

旦哥指Frankie像「梁宽」般善良、无攻击性，Frankie自认跟MIRROR队友玩闹时也没甚攻击性。

Frankie即使只是为音乐剧作彩排，亦演绎得十分认真。

导演陈恩硕（左）亦大赞Frankie会为演出做足准备工夫。

获赞似「梁宽」善良带傻劲

旦哥曾表示在Frankie身上看到「梁宽」的特质，心地善良、带点冲动及傻劲，Frankie亦十分认同：「我觉得小男人是一个好善良，没有攻击性，不太懂得去反击，懂得体谅别人，亦都很会包容别人的一个人。而我觉得自己都有点像是这类型，都好少会去反击，你见得平时在团中或访问时，他们都会说我一些东西，我都没有怎样反击，这些都觉得好『梁宽』。」

之前旦哥就曾赞过Frankie对演戏有热诚，Tom亦表示欣赏他会为角色做足准备工夫。所以，为了演好「梁宽」这个角色，Frankie当然亦不敢怠慢，事前特意去购买旦哥当年主演的电影系列去看，事前密密排练，回家后满脑子仍想着剧中的歌曲，令他难以入睡：「近期真的比较难入眠，排得多舞台剧，临睡前仲好似听到首歌咁，因为听得太多，个脑不停load紧首歌，完全停不下来。有时就算不是自己唱的歌，是别人唱的那些，也会不断在脑内回想，已经去到这种地步了！」

Frankie为了不想影响整个演出，事前要不断反复排练。

Frankie曾演出过音乐剧《大象的告别式》，给予他宝贵的现场演出经验。

《IT狗》是Frankie首部直正参演的戏剧作品，却让他初露演艺才华。

Frankie从昨日（28日）起演出《小男人周记》，暂定演出13场。

反复排练 靠身体记忆

2023年参演过音乐剧《大象的告别式》的Frankie，就笑言自己记性差，为了不想影响整个演出，事前要不断反复排练：「我发觉只要自己身体记得就可以，就好像我跳舞，好多人都问过我点解你可以跳到这样复杂的舞，而又完全记得所有位，才发觉原来是不关记性事，是要靠身体去习惯和记忆就得，练习多些就入到身体、入了血！」他续说：「我记得上次《大象》有一幕，喉咙突然间被一些东西卡着，完全跟不上节奏讲台词，接着都是由舞台剧拍档即场帮我兜了一兜，这就完美化解危机。第一次尝试到一个live show，如果真的miss了一个节奏是好大镬㗎！」

令观众感动超有满足感

刻下的Frankie已非舞台剧新丁，问到他在台上演出时有哪些难忘时刻，他坦言是看到自己的演出能感动到观众时，那份成功感就最刻骨铭心：「上次演《大象》时，我记得有一幕都很深刻。有一场颇感动的戏码，我演完刚刚好望出去观众席，不经意地看到观众跟我的心情是一样的，这一刻我都好有感觉。原来做舞台剧跟观众是会有共鸣的，台上台下都一条心去做，好似一个共同体，那个感觉好爽！」为求以最佳状态见观众，Frankie表示事前有刻意做运动keep fit和戒口，他说：「自己都有戒少少口，同埋都有跑步和做gym操练，都想以最fit的状态下完成。」

剧中的「梁宽」桃花运极佳，但Frankie谦称自己没有那么厉害，身边只有「皮宝宝」包围。

Frankie坦承记性差，故此只能将勤补拙，演出前不断反复排练。

为准备音乐剧，Frankie坦言脑中不断重复剧中歌曲，令他难以入眠。

Frankie指能感动观众是最能给他满足感的事。

被旦哥演出震撼

提到之前跟旦哥拍摄剧集《野人老师》，Frankie坦言被对方的演技震撼到：「那时候有一场旦哥的独脚戏，在房间里面做一些情感戏，好少可以见到旦哥这么真情流露，我那时候都没太多机会看到前辈的拍摄现场，那次有幸看到旦哥的现场演出，看到他演绎着一些很深刻的情绪，演到眼湿湿，那次我都学到嘢，知道前辈的威力，这份历练，震撼到我！」

Frankie指很多粉丝已买了《小》剧的门票，为他撑场。

Frankie喜欢演舞台剧，能跟观众有共鸣。

Frankie坦言跟旦哥合作时，曾被对方的演出所震撼。

Frankie笑言现实中只有被「皮宝宝」（Frankie粉丝暱称）包围。

「皮宝宝」蜂拥撑场

由Frankie所饰演的音乐剧版「梁宽」，跟其他《小男人周记》作品一样，桃花运极佳，身边经常有4个女孩子包围着他。Frankie笑言现实中的自己，身边只有被「皮宝宝」（Frankie粉丝暱称）包围。问到会否带女孩子来欣赏他的音乐剧演出，他笑道：「有呀有呀，头几场有好多粉丝都特意买了门票，去近距离看这部剧，我都好多谢她们，头几场我都会落力！（不止头几场吧，你要添食㗎嘛！）梗系啦，长做长有，头几场系最关键，开头要开得靓，所以头几场要好谨慎，一定要100分。」

《小男人周记》从电台红到拍电影，当年参演者还有影后郑裕玲。

「梁宽」从电台走到舞台

《小男人周记》广播剧是郑丹瑞自编自导自演作品，曾是80年代中期港台第2台节目《青春交响曲》及《阿旦眼中的世界》中的环节，每星期播出一集，因深受听众欢迎，广播剧之后结集成小说出版。1989年，此作品更被搬上大银幕，由陈嘉上执导，郑丹瑞扮演主角「梁寛」及担任监制，并有郑裕玲、钟楚红、胡慧中、李美凤等当红女星参演。翌年推出续集《小男人周记II错在新宿》，依然大受欢迎。踏入90年代，「梁宽」更直接「入屋」，被拍成《摩登小男人》及《男人大丈夫》两辑小男人阿宽系列单元剧。接着「梁宽」更昂然走进21世纪，于2007年推出舞台剧《小男人周记Kiss Me Goodbye》，并于2017年推出电影版第3集《小男人周记3之吾家有喜》。2023年，郑丹瑞与陈恩硕创立的爆炸戏棚合作推出《小男人周记》音乐剧，锐意打造继香港长寿音乐剧传奇《我们的青春日志》之后，另一部本地长寿音乐剧。