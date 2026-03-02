TVB综艺拍档封最登对CP力压古天乐宣萱 拍摄节目曾传不和 仍最得网民欢心

近日有网民在threads发文，主题是「一人一对香港最登对萤幕CP」，并提出「古天乐配宣萱」、「郑伊健配黎姿」，想不到有网民分享了「安德尊和李锦联」在《都市闲情》二人煮餸的照片，马上获得1万个网民赞好，力压一众天王巨星。其实安德尊跟李锦联不和传闻讲足多年，「无敌鸳鸯铲」更成为经典画面，但二人依旧否认有心病，直至李锦联离开TVB后，二人更互赞对方人品。

安德尊曾嘲讽李锦联割双眼皮

安德尊于2009年开始主持《都市闲情》其中一个环节《今晚食乜餸》，跟厨师李锦联经常合作，更擦出不少「火花」，在节目中唇枪舌剑，二人关系恶化的导火线，是安德尊不满李锦联过份整理仪容，又当众讥讽他割双眼皮，令李锦联十分尴尬。至2011年更传出二人发生肢体冲突，受到高层训话，直至李锦联离开TVB。安德尊曾接受访问时表示：「因为我成日干涉佢嘅生活，佢成日饮酒，我劝佢唔好再饮啦，又伤身，又会骚扰到侧边其他人，由头到尾就系唔准饮酒。」

相关阅读：安德尊公开认爱宋芝龄？遭林嘉华逼供误泄恋情 催明年摆酒「蚀硬」仍自掏腰包返港出席

安德尊李锦联打架片疯传

由于安德尊跟李锦联不和传闻甚嚣尘上，网上就曾经流传二人在《流动都市》打架的片段，二人互打相当激动，但实情是影片创作者Why Wong，用AI自家创作的影片，片中除安德尊李锦联外，亦有方力申叶璇互打片，由于影片相当逼真，不止在网上疯传，安德尊更出来澄清事件。

安德尊被封「元朗地王」身家逾亿

现年64岁的安德尊，家境富裕，拥有庞大的家族生意，有「元朗地王」之称，身家断亿计，他曾自爆在韩国买山，震惊不少网民。安德尊当时解释在传足多年绯闻的《流行都市》拍档宋芝龄介绍下，在韩国购入一座山作为投资，可知安德尊甚具投资眼光。

相关阅读：安德尊与李锦联拳拳到肉？「打交」片网上疯传惹热议 大王开腔6字真实投诉