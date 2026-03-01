Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈国邦58岁生日与阮兆祥食饭庆祝 竟被囡囡嫌系「闷蛋」 马思惠演女警身边围满男士好幸福

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-01 HKT
发布时间：22:15 2026-03-01 HKT

陈国邦与马思惠（Macy）今日（1日）到铜锣湾为新戏《冲锋：火拼》宣传，陈国邦指最近习惯了为电影宣传的生活，觉得出来可以见大家几开心，不会被指是闷蛋，又谓甚至女儿陈禛也这样讲自己，至于在戏中是唯一女主角的Macy，做女警的她对于今次身边围满男士感到幸福，可睇靓仔又受保护，最辛苦的应该是跑步和递枪，问到拍完戏后是否觉得要操体能？她透露VIVA正准备新歌舞蹈外，因参加了一项需要4人合作的运动比赛，所以每日都在训练中，而新歌也希望在四月推出。

陈国邦幸与太太互相影响

陈国邦早前58岁生日，他指太太和女儿因为在泰国，所以当晚阮兆祥约了他出去食饭庆祝，又指现在对节日越来越没有感觉，所以没有庆祝，甚至连生日、结婚周年也不会记得，幸好与太太也可互相影响，所以对方也不介意，问到女儿是否因此而说他是闷蛋？陈国邦指女儿由细到大也觉得自己烦，又指暂时不用转语气与女儿相处，但日后随着女儿长大的时候可能会改变。

