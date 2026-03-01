张曦雯嫌无Baby fat要「谷涨」自己 大赞陈滢著性感睡衣好索 罗毓仪开心粉丝有明显增长

张曦雯、陈滢与罗毓仪以运动打扮亮相剧集宣传，健康性感示人，众人在现场挑战双人瑜珈，现场亦播出预告片段，陈滢以透视睡衣亮相，她即尴尬遮掩屏幕。

陈滢叫张曦雯接棒做性感担当

三人在大批粉丝应援下到场，问因剧集吸引到新粉丝？陈滢笑言的确有变多，张曦雯则指因剧集类型更合家欢，因此最近多了小朋友粉丝，而罗毓仪亦指社交平台数字有明显上升。问陈滢是否因性感场面吸引新粉丝？她相信不是，笑指拍档又可爱、又索，问她则是「性感担当」？陈滢笑言替大家顶一顶，相信张曦雯很快会接棒。对于性感睡衣场口，陈滢表示印象不深，因是在拍摄尾声在凌晨赶拍，自己也迷迷糊糊，张曦雯则大赞好索。

陈滢与罗毓仪投诉张曦雯是女性公敌

问张曦雯性感做运动会否尴尬？她称是平日的运动服装，得到很多品牌赞助服饰，觉得做瑜珈宣传亦没问题，因剧中角色是瑜珈高手。问为穿运动服而少食饭？罗毓仪即笑言嬲，因拍摄时张曦雯经常说要「谷涨」自己，反而是她开剧时便会胖。张曦雯指拍摄时都会瘦，觉得自己没Baby fat脸会凹进去不好看，身旁二人即投诉是女性公敌，大呼羡慕。