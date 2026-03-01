炎明熹唱TVB旧歌《大开眼界》 拒谈回购所有歌曲版权 首夺《CHILL CLUB》冠军歌好紧张

炎明熹（Gigi）今日（1日）到黄埔出席busking活动，吸引数百人围观，身穿低胸小背心的炎明熹除了唱出多首歌外，她更表示有重磅消息，之后唱出TVB Music Group歌曲《大开眼界》，唱完后Gigi 说：「好耐都冇唱呢首歌，有少少不一样嘅感觉。」而busking期间，Gigi又与歌迷玩猜包剪揼，不过就猜输，又狂收歌迷利是，又应要求向不同方向唱歌，非常亲民，而Gigi表示马年想学骑马，至于TVB继续没有派人采访。

Gigi唱《风旅》大压力

Gigi受访时，对于今日再次唱出TVB时期的歌曲《大开眼界》，她指自己比较少唱这一首歌，也知道有粉丝很喜欢这首歌，趁今次机会唱给大家听，也希望之后能有机会唱更多不同的歌给大家听，问她是在解决歌曲版权问题，买回以前所有歌曲的版权？她听后即「哇」了一声，续说：「呢样嘢我哋稍后再倾，但最近就倾紧新歌方向，所以暂时未谂到呢啲嘢。」她透露新歌会跟SONY唱片公司师兄林奕匡合作，再问何时才解锁唱其他歌曲如《Crystal Clear》？Gigi即反问大家是否很喜欢这首歌：「一定有机会嘅，某一年某一个月会唱到，我相信，（会唔会争取？）呢样事情未去倾到，但如果大家真系咁想听嘅话，我会加油㗎！」至于新一年第一次busking就可以唱回TVB时期的歌是否觉得是好开始？她指虽然来到3月，但自己确实有点感觉到不知所措：「唔知点去调整自己呢个状态同大家见面，但今日见到大家之后，我个心系放松咗好多。」她坦言以往唱新歌《风旅》时会觉得大压力，因这首歌也很难唱，令自己觉得没有安全感，现在以音乐跟大家去交流的时候就变得轻松，亦开心了很多。

Gigi想学骑马

Gigi的《风旅》早前首夺《CHILL CLUB》冠军歌，她上节目时更表示「好荣幸可以喺呢度唱歌俾大家听」，她指当日很紧张，但也觉得好开心和荣幸有这个机会，至于是否想乘胜追击在《CHILL CLUB颁奖礼》中获奖？Gigi说：「我都希望可以参加唔同嘅活动，出席唔同嘅颁奖礼，攞唔攞到奖唔紧要，当然攞到奖系一个好大嘅鼓励同动力，但我觉得顺其自然就OK。」提到今日衣着，Gigi指是自己选的，觉得做歌手后首次busking，不想距离太远，所以着得casual一点。她又表示新年回家乡汕尾一星期，因食太多不同的东西，搞到发烧和肠胃炎，现在已好了很多，又指这次回乡发现气氛跟以往差很远，笑言以前小时候玩炮仗那些东西很开心，现在自己恍似失去了童真，虽然自己也有玩滴滴金，但没有以前那种感觉，所以要好珍惜每一个时刻的自己。她又谓估不到今日还有人派利是给自己，而自己今年见的亲戚也不是很多，所以不用应付长辈的问题，对于是否会问她恋情问题？Gigi表示不会，通常是关心她有没有压力和工作，较少问起感情事。至于今年是否会去学骑马，她表示想，因为小时候在乡下，自己的细佬和细妹也试过骑马，只有自己未试过，如果骑马可以的话，就会想是否可以在马上射箭，指她可以拍戏尝试，Gigi则觉得其实要边骑边射很难。

Michael C 挂念方大同

提到好友钟柔美最近新闻多多，问到Gigi是否有找对方？她坦言有传讯息给Yumi，而上一次见Yumi也是在自己粉丝聚会后，但由于当时太多人所以没有机会沟通，可能之后会相约对方食饭。另外，同场的Michael C表示适逢方大同逝世一周年，因为自己一直很挂念对方，所以今日特意唱出由对方歌曲组成的Medley来纪念他。