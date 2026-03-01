《中年好声音3》刘洋地狱式减肥 肥胖身形成卖点 消瘦后恐面临脱粉危机

现年43岁的刘洋，凭TVB《中年好声音3》赢得季军入行，肥胖身材及沉厚歌声，可谓他的标记，被网民封为「重炮手」。刘洋除了天生靓声外，他的外形亦充满喜感，并于去年加盟TVB处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演「细曹总」，土豪造型加上一口不纯正广东话，直接顶替了曹总的位置。不过自从刘洋拍剧后，经常要亮相幕前，所以他去年已开始节食减肥，近日更加码开始跑楼梯，但网民就表示肥仔大件造型一直是他的特色，轻言改变恐怕会流失粉丝。

刘洋去年节食减肥受阻

刘洋来港参加《中年好声音3》为人熟悉，他的本业其实是在云南经营火锅店，又是易肥体质，终于吃出了这个肥胖身躯，外形其貌不扬，仍无阻其追梦，但自从开始拍剧后，为了上镜更好看，他去年已经开始减肥，以往无肉不欢，改为以粟米、蕃茄、鹰嘴豆等当正餐，当时确是瘦了少许，但已经面对网民不少反对声音，除了指他「肥得可爱」外，还怕他减肥后，会不够气唱歌，更以巨肺歌手肥妈、杜丽莎作例子。

相关阅读：刘洋老婆罕现身《中年好声音》船河晒水着 TVB全能司仪黐实性感李佳：大家都系暴乳

刘洋每天跑楼梯减肥

近日刘洋开始了他的新一轮减肥大计，就是每天跑楼梯，不经不觉已经跑到第三天，穿上黑色运动装的他，满头大汗，发型更是塌了下来，但他依旧拍片，要网民督束他进行地狱式减肥，而他更提醒大家下楼时记得乘搭升降机，才不会伤及膝盖。不过对于刘洋减肥，网民似乎不太受落，更指现时肥壮身材才是他的标记，就算成功减肥，也变得毫无特色。

刘洋减肥后恐欠缺特色

刘洋减肥大计仍在努力中，但圈中早有不少肥胖艺人，为了健康减肥，先后有细细粒陈嘉佳、萧徽勇及何远东，但圆润肥胖一直是他们的特色，减肥后在行内即变得面目模糊，而像细细粒更是多次反弹，时肥时瘦，情绪受到困扰，至于最终刘洋能否减肥成功，脱胎换骨，大家拭目以待。

相关阅读：刘洋演「细曹总」杀入《爱回家》 神复制经典角色造型活灵活现 吕慧仪：回忆返晒嚟