俞可程想做完美女人 兼顾测量师工作 避免两头唔到岸｜名人杂志

凭参选港姐入行的「东张女神」俞可程，其采访风格令人留下深刻印象，她早前跳出《东张》参与慈善骚演出，但自觉未如理想，坦言要以师姐朱千雪为目标，希望能像对方一样，在事业、家庭及演艺方面能同时兼顾，成为一个完美女人。文：霍淇 图：谭志光

俞可程坦言加入《东张西望》后，令她对香港社会有了更深刻的体会。



本来是「测量师」的俞可程（Kanis），2024年因工作沉闷，加上个性贪玩，所以报名参选港姐，寻求新体验。入行后，失去稳定工作和收入，Kanis指俞爸爸因传统保守，初期非常反对，甚至不与她交谈，至近期态度才稍为软化，「其实他们没有怨言，但我是给自己的压力，入行说不难的话就是假的，因我也喜欢靠自己，不想因为我转了行给家里压力，所以我的压力源自于，我想快点让他们看到我做得开心之余，也想让他们看到我的成就。」

高EQ面对负评

加入《东张》除了令更多人认识Kanis外，更让她接触到从前无法触及的社会层面与人物，对香港社会有了更深刻的体会。这份工作不仅开启了她的演艺生涯，由于工作需要接触大量投诉与纷争，她曾因无力感而难过，而当中让她最难忘的是在牛头角公屋有女性吸毒和作性交易的故事，「她年轻时是一个很开心和漂亮的女仔，然后她经历一些不开心的事情和误交损友，就变成这样，我是很可怜她，因我也经历过情伤，明白有时候看不开会很痛，所以我很明白她为甚么会好像放弃自己，然后去到现在的地步。」

Kanis指节目出街后，也得到很多回响，也有很多负评，有人会认为他们的手法不对，而自己也有反思采访时的态度是否太强硬，但她认为若经过这次之后，对方会反省，可能自己未必是做错。虽然曾经被批评，但也有观众赞Kanis采访时EQ高，她指本来已经很少会生气和跟别人吵架，加上正在工作，更不能够无缘无故对被访者去做这些事。

「东张女神」俞可程的采访风格令人印象深刻。

俞可程当年在港姐决赛大骚空中瑜伽，赢尽掌声。

不想聚焦于身材

除了赞她EQ高外，因为魔鬼身材更被网民封为新一代「最强Body」，她认为这是一个赞美，自己也不会吝啬，让别人看到她的优点。问到会否怕大家的目光只专注在她的身材上，而忽视她的努力，她指也有想过这问题，「与家人和朋友倾谈时，他们指我刚入行，只有一个节目，没甚么人认识，很现实的，最吸引人及令到人留意的东西，可能就是你的外表和身材。」这一句话就是指先让大家慢慢留意，然后别人会看到你的内涵、想法、价值观或其他方面，这样也不失为一个好的开始，「最重要的是，不是纯粹卖弄，慢慢我就决定做回自己。」

Kanis早前首次在慈善节目中演出音乐剧，对于首次跳出《东张》做其他表演，她「唉」了一声，坦言演出没有预期般好，她解释由于自己不想完全放弃测量师的行业，所以会趁空档兼顾测量师工作，「这件事令我反思了很多，究竟我现在的生活应该是怎样？我觉得前阵子是有一点……两边都太想兼顾，然后给自己很大压力，而令自己很多时休息不够及表现没有那么好，但这不是借口，所以我因为这件事，与身边的人倾谈了很多，去想应该如何分配时间。」她指经过这次之后，决定将外面工作的时间减少，希望出来的效果不再是「两头唔到岸」的感觉。

俞可程早前参与慈善骚演出，但自觉表现未如理想。

fit爆身材都付出不少努力。

俞可程被封为新一代「最强Body」。

以朱千雪为榜样

在分配时间的这一方面，Kanis坦言要向同是港姐出身的偶像朱千雪学习，「我觉得她很厉害，选的时候她是民选冠军，我已经觉得她很漂亮和很有气质及智慧。我之前看了她的访问，她是大律师，也是艺人和妈妈，她说做每一个身份时都要很专注和分配好时间，这点醒了我！首先我要知道自己的专注能力，如果真的能力不够，就要承认，看看怎样取舍。」

新一年，Kenis希望能尝试拍剧，也会在社交媒体多拍一些不同题材影片，可能会是有关于衬衫的片，另外也想拍一些生活短片，「见过一些网民都颇喜欢看我家姐，所以也会在网上分享多些我们两姊妹相处时的趣事给大家看。」

俞可程视师姐朱千雪为目标。

俞可程预告会多分享与家姐的生活短片。

