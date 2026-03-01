钟柔美「落闸」拒再回应与刘展霆关系 担心越描越黑无睇网上评论 现场粉丝人数气势不及3女主

钟柔美（Yumi）、张曦雯、陈滢、罗毓仪、马贯东等到观塘为剧集《卧底娇娃》宣传，大批粉丝到场为女主角们打气，但Yumi粉丝人数较少，不似其他三人的粉丝获安排入场，气势不及其他成员。Yumi继讲大话风波后，再被网民抽丝剥茧下，发现当日回应与绯闻男友刘展霆已「降呢」为朋友的她，当时竟戴住疑对方所送的情人节礼物名贵手链，相当讽刺。

Yumi解释新城团拜非避传媒

Yumi今日出席活动再度成为焦点，她预告将在这周登场，谈到其他人要打戏及性感，她指自己负责唱歌跳舞，以及喊戏。讲到与陈滢著同一套睡衣，效果是否不及对方？她称未知因拍摄当时没看回放，有担心大家反应，希望观众会觉得好睇。又指剧中有很多与邵美琪及关礼杰的家人戏份，得到前辈照顾。Yumi又主动表示，日前出席新城团拜活动是为赶往学校上课，而非避传媒。

Yumi望做好自己重建诚信

谈到戴情人节礼物手链回应讲大话时，Yumi「落闸」表示：「不好意思，私人的事不想再回应，因不想影响到剧集宣传，也不想我会越描越黑。」谈到网民对她的回应有不少评论，她表示已没再睇网上的说话，毕竟自己控制不到其他人说甚么，会读好书、做好自己，问到与刘展霆是否做朋友？有否拍拖？她称不想再回应。至于网民对Yumi与刘展霆的言行抽丝剥茧，问会否觉得网民太关注她？她表示：「钟意我的人会留意我多些，多谢大家留意我，但亦不想再回应。」问到如何重建诚信问题？Yumi重申，会做好自己、做好工作给大家看到。至于观众称因她而摆睇？她指已拍成作品，大家可以选择睇不睇，而她控制不到，希望大家睇到其他人的努力。