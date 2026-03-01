90年代三级片女神罕谈逼婚 产后抑郁险「虐待」长子 老公神隐20年传婚变

现年50岁的麦家琪，于1993年曾参选港姐，可惜因裸照风波，而5强不入。至90年代，麦家琪进军影坛，并拍下多部三级片，包括《聊斋艳谭之幽媾》、《迷失乐园》、《西厢艳谭》及《偷窥无罪》等，至今仍是不少男士的集体回忆。麦家琪于2006年跟大律师王国豪结婚，并诞下两子一女。近日麦家琪自爆当年是她主动提出结婚，而在生育长子后，不幸患上产后抑郁，因为愧疚而再追B给长子作伴，直至三女出世后，病情才受到控制，现时已经痊愈，麦家琪近日更罕有分享跟三名子女的合照，但始终未见丈夫身影，惹来婚变疑云。

麦家琪主动提出结婚要求

麦家琪成为妈妈后，洗尽铅华，收起了性感夸张身材，转型当上KOL，并不时分享生活点滴，近日她自爆当年是她主动「逼婚」，她认为30岁是她人生的转捩点，麦家琪忆述当时情况，在一次晚餐后下达最后通牒，询问对方：「你是不是真的想跟我结婚？」在对方沉默之际，她再追击：「如果不是的话，麻烦你不要再在外面对别人说你想跟我结婚。」最后王国豪终于正面回应：「那就结吧」，二人于2006年结婚，翌年诞下长子。

麦家琪产子后患上抑郁症

麦家琪在片中分享自己诞下长子后，随即患上产后抑郁，她形容那段时期对她及刚出生的儿子来说都是一种「虐待」，出于对长子的愧疚，所以再追B去陪伴大仔，她表示：「如果只生一个，对我大儿子更不公平，因此我生老二是因为陪他的」，二仔及幼女相继出世后，她的抑郁症慢慢治愈，在片中她又分享了跟子女合照，画面幸福美满。

麦家琪极少分享丈夫合照

麦家琪的子女，均遗传了妈妈的漂亮基因，两位囝囝高大帅气，而女儿则外貌清纯可人，天生是美人胚子。但眼利的网民发现，自从2006年结婚后，麦家琪一直极少公开提及丈夫或分享夫妻合照，近日的影片依旧只有她与子女四人，让不少网民再度对她的婚姻产生好奇，纷纷揣测她的婚姻状况。

