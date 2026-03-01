「御用师奶」黄梓玮50针狂拮脸颊血流满面 直击痛到喊整容实录 再豪掷12万换自信笑容

由何依婷连同关嘉敏、陈嘉佳（细细粒）合作主持的TVB Plus节目《医美直击首尔篇》日前播出新一集，继续跟进「御用师奶」黄梓玮赴韩国的整容全过程。此次节目不仅直击了她脸部注射「长效水光针」的痛苦场面，更揭示了她花费约12万港币进行牙齿美容的惊人疗程。

黄梓玮落泪挑战全脸狂打50针

节目中，57岁的黄梓玮为了改善肤质，选择接受被誉为「最痛医美针」之一的长效水光针（Skinvive）疗程。在手打注射过程中，黄梓玮全脸被连续施打近50针，脸颊更不断渗血，镜头真实记录下她因剧痛而紧皱眉头、紧握抱枕，最终更忍不住落泪的画面，令在场外观察的关嘉敏及陈嘉佳大感心痛，不忍直视。黄梓玮事后坦言过程「真系好痛」，但为了追求长达6至9个月的美丽效果，仍然勇敢挑战。

黄梓玮告别金属牙套后遗症

除了面部肤质微调、并在眼皮、鼻及下巴等部位进行整容手术，黄梓玮亦下定决心解决困扰多年的牙齿问题。她透露，年轻时因意外跌倒导致门牙受损，当年镶配的金属牙套经多年氧化，已导致牙肉萎缩及发黑，影响仪容。

为此，她豪掷约12万港币，在韩国接受了16颗「无痕陶瓷牙贴片」疗程。该牙科诊所以其先进技术闻名，号称能「一日完成」疗程。从移除旧牙套、修整牙龈线、3D扫描建模、到安装半永久牙贴片，整个过程一气呵成。疗程结束后，黄梓玮拥有一口洁白整齐的牙齿，展现出自信灿烂的笑容，让她感叹一切都值得。

