伍仲衡离开《中年好声音》后罕有现身TVB 与是非缠身钟柔美同框 做一事疑铺路「回归」？

伍仲衡于2024年传出与TVB「争夺」新人歌手洪心怡，因而闹翻遭「炒鱿」，被踢出《中年好声音3》评审阵容。伍仲衡之后曝光率大减，但近日有网民发现伍仲衡的身影，竟再出现在TVB新剧《卧底娇娃》中，引发热议。

伍仲衡客串演出

在TVB新剧《卧底娇娃》中，伍仲衡本色出演尖酸刻薄的评审，重现在《中年好声音》中的「Mean爆」风格，不少网民见到伍仲衡在剧集露面，揣测是否已与TVB和解，也有人估计今次伍仲衡的客串演出，将会是他在TVB上的「最后身影」。

伍仲衡当时拍摄《卧底娇娃》期间，曾接受TVB娱乐新闻台访问，表示拍剧好好玩，只是等埋位的时间较长：「唔好以为拍剧系嚟度就即刻拍呀，系要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅时间呢，我就喺度观察各位演员嘅演技，学到嘢喇。」伍仲衡还扬言想挑战演卧底、太监、皇帝等角色。

伍仲衡曾做评审10年

伍仲衡早于2014年开始已成为TVB的歌唱比赛节目担任评判，包括《超级巨声4》、《声梦传奇》第一及二季评审，直到2022年起成为《中年好声音》系列评审，却在2024年12月伍仲衡传出成立个人公司，签下《校园好声音》冠军洪心怡，被指触动TVB而被踢出节目。

