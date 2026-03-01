Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60岁刘嘉玲独自素颜晨跑 遇一情况被指「玩命」 粉丝焦急留言：安全吗？

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-01 HKT
发布时间：17:00 2026-03-01 HKT

现年60岁的刘嘉玲，跟影帝丈夫梁朝伟，相爱36年、结婚18载，二人外型合衬，婚后亦甚为甜蜜恩爱，而要夫妻和顺，最重要是有共同兴趣话题，早前刘嘉玲就孖住丈夫梁朝伟，一起到北海道滑雪，刘嘉玲当时展现出高超的滑雪技术，身手矫健，比起年青人毫不逊色，原来全靠平日跑步，而踏入3月，她在清晨已经出发，在半山的跑步径现身，并分享自己的跑步英姿，但网民焦点却落在素颜的刘嘉玲面上，赞她愈来愈年青，看不到岁月痕迹。

刘嘉玲零滤镜外貌冻龄

刘嘉玲在日本滑雪返港后，未有停下来休息，在今早(1日)清晨时分，已经出发到半山跑步，她一身黑色运动衫，头戴Cap帽，在起跑前当然是要自拍打卡，并分享至小红书，而网民惊讶刘嘉玲虽然已经「登六」，却无惧素颜上阵，又未有戴口罩，零滤镜下真实容颜曝光，获得网民大赞「活力健康的大美女」、「素颜真的绝了」、「原生态自然美」，纷纷表示刘嘉玲自信爆棚，确是有她的道理。

相关阅读：60岁刘嘉玲北海道滑雪身手灵活　临尾香失控重摔屁股落地　网民更关心：边个操刀拍片？

刘嘉玲大雾晨跑安全成疑

刘嘉玲除了分享自己的素颜照片，又拍下了沿途景色，在片中更写著：「在雾气中找回熟悉的节奏」，在昏黄的街灯下，四处是白茫茫一片，在大雾下能见度极低，而且地面相当湿滑，刘嘉玲虽然乐在其中，但却令网民颇为担心她，尤其是片中未见梁朝伟踪影，刘嘉玲独自在大雾湿滑环境下跑步，担心她会跣倒受伤，网民留言表示关注：「这个路上安全吗？都是山路」、「雾天适合跑步吗？」。其实刘嘉玲是资深跑友，平时也有跟丈夫跑步，周润发也是她的跑步铁胆，估计对于可跑步的地方有十足经验。

相关阅读：60岁刘嘉玲神级冻龄！与后辈合照外貌反胜被赞似妹妹 52岁香港天后皱纹涌现

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军首次对德黑兰中心地带轰炸︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
9小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
9小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
4小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
5小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
8小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
7小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
7小时前