60岁刘嘉玲独自素颜晨跑 遇一情况被指「玩命」 粉丝焦急留言：安全吗？

现年60岁的刘嘉玲，跟影帝丈夫梁朝伟，相爱36年、结婚18载，二人外型合衬，婚后亦甚为甜蜜恩爱，而要夫妻和顺，最重要是有共同兴趣话题，早前刘嘉玲就孖住丈夫梁朝伟，一起到北海道滑雪，刘嘉玲当时展现出高超的滑雪技术，身手矫健，比起年青人毫不逊色，原来全靠平日跑步，而踏入3月，她在清晨已经出发，在半山的跑步径现身，并分享自己的跑步英姿，但网民焦点却落在素颜的刘嘉玲面上，赞她愈来愈年青，看不到岁月痕迹。

刘嘉玲零滤镜外貌冻龄

刘嘉玲在日本滑雪返港后，未有停下来休息，在今早(1日)清晨时分，已经出发到半山跑步，她一身黑色运动衫，头戴Cap帽，在起跑前当然是要自拍打卡，并分享至小红书，而网民惊讶刘嘉玲虽然已经「登六」，却无惧素颜上阵，又未有戴口罩，零滤镜下真实容颜曝光，获得网民大赞「活力健康的大美女」、「素颜真的绝了」、「原生态自然美」，纷纷表示刘嘉玲自信爆棚，确是有她的道理。

刘嘉玲大雾晨跑安全成疑

刘嘉玲除了分享自己的素颜照片，又拍下了沿途景色，在片中更写著：「在雾气中找回熟悉的节奏」，在昏黄的街灯下，四处是白茫茫一片，在大雾下能见度极低，而且地面相当湿滑，刘嘉玲虽然乐在其中，但却令网民颇为担心她，尤其是片中未见梁朝伟踪影，刘嘉玲独自在大雾湿滑环境下跑步，担心她会跣倒受伤，网民留言表示关注：「这个路上安全吗？都是山路」、「雾天适合跑步吗？」。其实刘嘉玲是资深跑友，平时也有跟丈夫跑步，周润发也是她的跑步铁胆，估计对于可跑步的地方有十足经验。

