卢昱晓努力钻研演技成闪亮新星 学霸千金勇闯演艺界｜名人杂志

早前在爱奇艺热播的《轧戏》收获不俗的成绩，不但在内地引起热议，更先后登上平台在香港、新加坡、加拿大等地的观看榜榜首。当中由卢昱晓饰演的女主角「胡羞」频频出圈，不少观众大赞她完美演绎一位坚韧不拔兼清醒独立的建筑师。卢昱晓坦言为角色做了大量准备，并融入个人见解，力求将「胡羞」演活，更认为该角色与她的个性最为贴合；她还自爆难忘儿时游香港在维港海旁吹晚风散步，以及花胶鸡的美味，并许愿未来能与更多香港艺人合作。 撰文：多莉

卢昱晓虽非科班出身，但凭借出色的外型与气质，加上努力钻研演技，终在演艺界闯出一片天。

卢昱晓开心演技获得观众赏识。

卢昱晓为拍摄特意学习大量建筑和设计的基础知识。

《轧戏》讲述建筑师肖稚宇（陈星旭饰）在剧本杀游戏中与胡羞（卢昱晓饰）邂逅，胡羞在经历不合适工作的折磨后，毅然裸辞，几经挫折加入由肖稚宇经营的建筑设计公司，一步一脚印向着理想的建筑师进发，最终事业爱情两得意的故事。

在卢昱晓眼中，「胡羞」是一个很生动的角色，「在我心中胡羞是个生动得仿佛能从设计稿中跃然而出的人。她勇敢、有担当、温润笃定，有一种自洽的气质。」卢昱晓坦言「胡羞」是她接触过的角色中最贴切自身内核的，她认为两者都拥有对未来的相信和对生命的细腻感知，但她笑言自己在处事方面「略逊一筹」，「在处理事情的能力上她比我更出色，我很羡慕她那种超强的学习力和越战越勇的劲儿。」

《轧戏》中卢昱晓与陈星旭因剧本杀游戏相遇及相爱。

卢昱晓与陈星旭在剧中有不少亲吻场面，看得剧迷面红心跳。

为角色做足功课

对于今次的演绎获得观众赏识，盛赞她有进步兼有血有肉，卢昱晓感恩观众的留意及鼓励，透露在拍摄前特意学习大量建筑和设计的基础知识，以及仔细观察身边好友的状态，力求尽善其美以及带来真实感。

「在准备胡羞这个角色时，我掌握了她作为设计师的专业感和日常感的平衡。我会事先了解一些建筑和设计的基础知识；同时也会注意她在工作状态中的小习惯，融入一些生活里观察到的、身边从事相关工作的朋友那种既疲惫又兴奋的状态。」她盼望这些细节能让观众感受到，胡羞是真实地成长、创作与生活。

最有感触的一场戏

在问到演绎「胡羞」有甚么好玩之处或挑战时，卢昱晓直指乐趣远大于挑战，「我享受演绎胡羞的过程，喜欢她作为设计师在工作中的状态。对我而言，走近她、成为她，本身就是一种挑战、是一件值得的事。

她坦言拍摄最后一个场口，站在参与设计的建筑顶楼眺望上海的场面令她最为印象深刻，因回忆起在早前拍摄《小巷人家》时扮演同为建筑师的「李佳」一角，「李佳和胡羞，身为两代优秀的建筑师，在那一瞬间我感受到了一种跨越时空却彼此共鸣的力量。我透过她们的眼睛记录了上海快速发展的痕迹，让我感触特别深。」

卢昱晓在旧作《小巷人家》中，也是扮演一名建筑师。

赞陈星旭可爱又体贴

除此之外，《轧戏》亦是卢昱晓和陈星旭的首度合作，她直指对方反差大，并大赞他工作态度认真，「陈老师本人熟起来之后其实是很可爱直接的，他心思也比较细腻。他对待工作态度认真，也很照顾现场的工作伙伴。虽然偶尔会沉浸在自己的世界里，但只要是被信任的人带动，他就会展现出很开朗的一面。」

卢昱晓指拍档陈星旭反差大，私底下的他很直接可爱。

关于香港的童年回忆

卢昱晓不时来港出席活动，她分享道自己的童年处处有香港的痕迹，以及与妈妈的「独家回忆」，「每次来港出席活动其实都比较匆忙，倒是以前跟妈妈一起来的时候，闲逛得比较多。我很喜欢逛那些小街小巷，晚上再去维港吹海风散步。美食的话我印象最深刻的就是一间需要排长队的花胶鸡，味道实在很是鲜美。只是那时候我还没自己赚钱，都是妈妈请的客，我说以后一定要再请她吃。」

卢昱晓透露小时候常跟妈妈来港旅游，很喜欢来闲逛和尝美食。

恨与港星前辈合作

问到卢昱晓想与哪位香港艺人合作时，她可谓来者不拒，更指他们的执着和追求完美深深影响到她的演员之路，「我想合作的演员太多了，我其实就是看经典港片长大的。我很敬佩老一辈演员对艺术的那份认真与执着，这也深深的影响着我。我之前有幸和胡杏儿老师合作过，那时就特别喜欢她的个性和专业态度。希望以后有机会，可以与更多的老师们合作。」

卢昱晓恨与港星前辈合作。

卢昱晓出道至今，先后尝试不同类型的角色，她许愿日后可以继续不被局限，尝试那些更神秘、不被定义，身上背负更多复杂性，并能反映深层人性的角色。

留英学霸「半途出家」

新生代女神卢昱晓在近期的作品中，演技备受肯定，但她并非专业的表演科班出身，而是「半途出家」。

参加综艺《演技派》出道时，卢昱晓还是一脸稚嫩。

出身自医学世家的卢昱晓在出道前曾赴英留学，在里兹大学修读服装设计系，与哥哥张国荣是校友，是一位名副其实的学霸！卢昱晓透过综艺《演技派》出道，一开始已崭露头角，演技虽略带青涩但可塑性强。及后，她参演过多套爆剧，《惜花芷》、《云之羽》及《入青云》等等，均收获佳绩，令到观众发现她在演技上的进步，更获封「2024微博之夜微博年度新势力演员」。

卢昱晓在《入青云》中扮演冷艳女战神，古装造型绝美。

获名牌LV官宣为品牌挚友的卢昱晓，属不折不扣的时尚宠儿。

去年获邀与（右起）刘嘉玲、宋茜、王丹妮一起在澳门睇时装骚。

除此之外，卢昱晓更深受时尚品牌青睐，她在去年获LV官宣为品牌挚友，更与刘嘉玲、宋茜等巨星齐聚澳门睇时装骚，足见品牌的偏爱。卢昱晓无疑是「95后小花」当中在演技及时尚资源上均属上乘的未来之星，她的演员之路备受大众瞩目！